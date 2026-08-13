Cade lungo la Greenway del Nera, trauma cranico per ciclista | Video - Tuttoggi.info

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Cade lungo la Greenway del Nera, trauma cranico per ciclista | Video

Redazione

Cade lungo la Greenway del Nera, trauma cranico per ciclista | Video

Gio, 13/08/2026 - 17:00

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Un ciclista è stato soccorso giovedì mattina (13 agosto) intorno alle 11,30 dopo essere rovinosamente caduto mentre percorreva la greenway del Nera, nella zona di Scheggino. Lo sportivo, che cadendo ha battuto la testa, ha riportato un trauma cranico. Per questo sono stati attivati le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) e l’elisoccorso del 118 Nibbio 01.

Raggiunta l’area dell’incidente, l’elicottero, con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, ha provveduto allo sbarco dell’equipaggio sanitario e tecnico mediante verricello, direttamente in prossimità del paziente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il ciclista è stato recuperato a bordo dell’elicottero mediante verricello e successivamente trasportato all’Ospedale di Foligno. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Spoleto.

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