Ferragosto al cinema, Milano non va in vacanza - Tuttoggi.info

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Ferragosto al cinema, Milano non va in vacanza

ItalPress

Ferragosto al cinema, Milano non va in vacanza

Gio, 13/08/2026 - 15:03

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MILANO (ITALPRESS) – Il cinema di Ferragosto fa il pieno al botteghino grazie a Spider-Man: Brand New Day e Odissea. I due film, rispettivamente a firma Marvel e Christopher Nolan, continuano a trainare le vendite dei biglietti, in una combinazione che ricorda il boom messo a segno nell’estate 2023 da Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer, altra fatica di Nolan. Le sale non restano vuote e rimangono aperte anche ad agosto: è quello che è accaduto a Milano all’Anteo Palazzo del Cinema, che al contrario di quanto avviene di solito durante il periodo estivo ha deciso di tenere in funzione tutte le sale per garantire la massima disponibilità oraria a chi resta in città e non solo.
f12/mgg/gsl

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