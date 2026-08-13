Tg News - 13/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Schengen, Piantedosi: “Via lo stop alla Spagna dopo la fine dei rischi”
– Cisgiordania, ira degli Usa per assedio dei coloni
– Lavitola resta in carcere, Gip respinge arresti domiciliari
– Colleferro, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni
– Esalazioni dal depuratore, morti operaio e soccorritore
– Etna, odissea per i passeggeri bloccati ad aeroporto Catania
– Porto Cervo, affondato super yacht da 8 milioni di euro
– Caro bollette, a Luglio record della domanda di elettricità
– Previsioni 3B Meteo 14 Agosto
azn
– Schengen, Piantedosi: “Via lo stop alla Spagna dopo la fine dei rischi”
– Cisgiordania, ira degli Usa per assedio dei coloni
– Lavitola resta in carcere, Gip respinge arresti domiciliari
– Colleferro, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni
– Esalazioni dal depuratore, morti operaio e soccorritore
– Etna, odissea per i passeggeri bloccati ad aeroporto Catania
– Porto Cervo, affondato super yacht da 8 milioni di euro
– Caro bollette, a Luglio record della domanda di elettricità
– Previsioni 3B Meteo 14 Agosto
azn