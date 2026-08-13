 Tg Sport - 13/8/2026 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tg Sport – 13/8/2026

ItalPress

Tg Sport – 13/8/2026

Gio, 13/08/2026 - 18:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuoto Europei, record del mondo per Sara Curtis e pioggia di medaglie
– Atletica Europei, argento per Fantini, Jacobs si ferma per infortunio
– Inter, affondo per Djed Spence e trattativa avanzata per Curtis Jones
– Milan, frenata col Porto per Gimenez ma spunta il Betis
– Roma, ufficiale l’arrivo dell’argentino Nahuel Molina dall’Atletico Madrid
– Juventus, duello Suzuki-Vicario mentre Vlahovic vola a Istanbul
– Tennis, Masters 1000 Montreal e Wta Toronto: definite le finali
azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!