Ubriaco e contromano sulla E45, denunciato giovane di 29 anni - Tuttoggi.info

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Ubriaco e contromano sulla E45, denunciato giovane di 29 anni

Redazione

Ubriaco e contromano sulla E45, denunciato giovane di 29 anni

Il 29enne è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. E' stato deferito
Ven, 14/08/2026 - 15:00

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La Polizia di Perugia ha denunciato un uomo, classe 1997, sorpreso mentre percorreva contromano la rampa sulla E45 con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La segnalazione è giunta a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza.

L’uomo, raggiunto e bloccato in sicurezza dagli operatori delle Volanti sotto il cavalcavia del raccordo, in via Manzoni, ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

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