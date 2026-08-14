Recuperati dai Carabinieri tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse - Tuttoggi.info

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Recuperati dai Carabinieri tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse

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Recuperati dai Carabinieri tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse

Ven, 14/08/2026 - 15:04

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PARMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i tre dipinti: “tasse et plat de cerises” matita e acquerello su carta bianca dell’artista post impressionista Paul Cezanne, valore stimato di 6 milioni di euro; “Les Poisson” olio su tela dell’artista impressionista Pierre Auguste Renoir del valore stimato di 3 milioni di euro circa; “Odalisque Sur La Terrasse” acquatinta a colori su carta (velin d’arches) dell’artista modernista Henri Matisse del valore stimato di 20.000 euro. I dipinti erano stati rubati dal museo “Fondazione Magnani Rocca” di Traversetolo, in provincia di Parma, lo scorso 23 marzo.

col5/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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