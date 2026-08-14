Anziani nel mirino delle truffe, allarme a Bastia Umbra - Tuttoggi.info

Allarme in città per alcuni episodi che destano preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle persone più anziane e vulnerabili.

Negli ultimi tempi si stanno susseguendo segnalazioni relative a truffe con il sistema del finto investimento in auto, spesso accompagnate dal furto di borse o oggetti lasciati all’interno delle vetture, con l’eventuale presenza di un secondo complice che approfitta della distrazione della vittima. L’ultimo episodio, avvenuto solo qualche giorno fa, avrebbe coinvolto una persona anziana nei pressi di una gioielleria di Bastia Umbra. In questo caso, fortunatamente, l’intervento della figlia avrebbe permesso di evitare che la situazione degenerasse e che l’anziana diventasse vittima della truffa. “A preoccupare è soprattutto il fatto che nel mirino finiscano persone anziane, spesso scelte proprio perché considerate più facilmente raggirabili. La sicurezza non può essere un tema secondari. Per questo – spiegano alcuni cittadini tramite Massimo Morelli – chiediamo con forza maggiore attenzione e maggiori controlli nelle vie della città, sia nelle ore diurne sia durante la notte. La sicurezza non significa soltanto intervenire quando un reato è già stato commesso: significa anche presenza sul territorio, prevenzione, controllo e attenzione alle situazioni che possono favorire comportamenti illegali o di degrado”. E a tal proposito si segnalano “i giardini di via Todi che di sera – scrive Morelli – diventano luogo di ritrovo di gruppi di ragazzi che, oltre a bivaccare, lasciano spesso bottiglie, bicchieri, carte e rifiuti, con il risultato di trasformare uno spazio pubblico in un luogo di degrado. Non si tratta di criminalizzare i giovani o di impedire a qualcuno di frequentare i giardini. Si tratta semplicemente di pretendere rispetto per gli spazi pubblici e per chi vive nelle loro vicinanze”.