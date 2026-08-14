Il papà di Ikhlas ringrazia sui social: "Non dimenticherò quello che avete fatto per noi" - Tuttoggi.info

“Ora che mia figlia è stata ritrovata e sta bene, sento il bisogno di rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni difficili. ​Grazie ai cittadini di Giove, e al suo ente comunale che, appena appresa la notizia, hanno dimostrato vicinanza e affetto, contribuendo a confortare me e la mia famiglia“, scrive sulla pagina del Comune di Giove Roberto Masonicic.

​”Grazie alla Prefettura di Terni e alla Procura della Repubblica di Terni, per l’attenzione e l’impegno dedicati alla vicenda, e alle autorità di Terni e Torino che, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, hanno contribuito alle attività di ricerca. ​Un ringraziamento particolare va all’Arma dei Carabinieri: ai Carabinieri di Giove, al Nucleo Operativo di Amelia e ai Carabinieri di Torino, che hanno condotto le ricerche fino al ritrovamento di mia figlia“.

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