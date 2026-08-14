Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne - Tuttoggi.info

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Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne

ItalPress

Omicidio di Trani, confermato il fermo per un 17enne

Ven, 14/08/2026 - 12:48

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TRANI (ITALPRESS) – E’ stato ufficializzato il fermo di un 17enne per la morte di un 18enne di Andria, avvenuta ieri a Trani. A confermarlo sono i Carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani. Il minore ha confessato il delitto ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Proseguono, intanto, le ricerche dell’arma del delitto: si tratta di un coltello con il quale il 17enne avrebbe sferrato alcuni fendenti alla schiena del giovane andriese. L’arma, al momento, non è stata ancora ritrovata. (ITALPRESS).

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