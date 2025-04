Attori e buyer di serie tv a Spoleto, al Caio Melisso la serata inaugurale: ecco chi c'era | Foto e video - Tuttoggi.info

C’era anche Alessandro Gassman – che ha ricordato la sua partecipazione al Festival dei Due Mondi con il padre Vittorio – tra gli attori ospiti alla serata inaugurale degli Screenings di Rai Com, che fino all’11 aprile si tengono a Spoleto. Una importante vetrina per la città ducale, che ospita circa 90 buyer delle principali tv e piattaforme streaming del mondo che dovranno appunto scegliere ed acquistare film e serie tv, documentari, eventi artistici e programmi per ragazzi realizzati dalla Rai.

Ad accogliere i vertici di Rai Com, vip e gli ospiti internazionali al Teatro Caio Melisso, nella splendida cornice di piazza Duomo, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti (affiancato dagli assessori Manuela Albertella, Giovanni Angelini Paroli e Agnese Protasi) e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti con l’assessora Simona Meloni. Per quest’ultima è stata anche l’occasione di parlare del rilancio della Umbria film commission, per la quale è stato di recente annunciato il commissariamento e modifiche normative.

Gli attori a Spoleto per gli Screenings Rai Com

Andrea Arcangeli, Giulia Bevilacqua e Diane Fleri

Tra gli attori presenti, che hanno presentato sul palco film e fiction di cui sono protagonisti, oltre ad Alessandro Gassman (che dopo avere conquistato la platea italiana e internazionale con “I Bastardi di Pizzofalcone” è ora sul set de “I casi dell’avvocato Guerrieri”) affiancato da Antonia Liskova, anche Luisa Ranieri, protagonista de “Le indagini di Lolita Lobosco” e ora sul set de “La preside” (serie ispirata alla coraggiosa dirigente scolastica di Caivano), giunta a teatro per un veloce saluto e ripartita subito dopo per Roma. Ad alternarsi davanti alla platea del Caio Melisso, poi, da Giuseppe Battiston (“Stucky”) a Giulia Bevilacqua e Massimiliano Gallo (“Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso”), passando per Diane Fleri, Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli.

La serata è poi proseguita con una cena in piedi, nella meravigliosa scenografia del piano inferiore del teatro, magistralmente proposta dall’Apollinare Catering di Andrea Scotacci e Maria Kocurova.

A Spoleto buyer da ogni parte del mondo grazie a Rai Com

Ad accogliere gli ospiti, c’erano la Presidente di Rai Com Claudia Mazzola e l’Ad di Rai Com Sergio Santo. “Gli Screenings – ha spiegato la Presidente di Rai Com Claudia Mazzola – non rappresentano solo una possibilità commerciale per Rai e per Rai Com, ma costituiscono anche un’opportunità per il nostro paese, nello specifico di questa edizione per la regione Umbria, per mettere in luce la ricchezza del nostro patrimonio culturale e artistico. In qualche maniera Rai Com si fa ambasciatrice di un paesaggio e di una cultura che meritano di essere conosciuti e valorizzati”. “A Spoleto – ha sottolineato l’Ad di Rai Com Sergio Santo – accogliamo buyers provenienti da ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, dal Giappone a tutta l’Europa. Professionisti del settore che avranno l’opportunità di scoprire le eccellenze del prodotto audiovisivo trasmesso dalla Rai, con un’offerta che include circa 4.000 titoli, oltre 600 film da catalogo, 700 film classici e più di 8.000 ore di contenuti televisivi. In questo contesto, Rai Com si conferma come uno dei principali fornitori globali di contenuti per broadcaster e aziende di distribuzione”.

Dopo la serata di ieri, ad ospitare i lavori degli Screenings 2025 di Rai Com – promossi con la collaborazione della Regione Umbria ed il supporto organizzativo del Comune di Spoleto – fino a venerdì 11 aprile è il Complesso Monumentale San Nicolò (via Gregorio Elladio, 10). I buyer, oltre ai momenti di lavoro, parteciperanno anche a momenti di scoperta del territorio locale, con visite pure ai comuni limitrofi.

A Spoleto anche le presentazioni dei libri di Massimiliano Ossini e Beppe Convertini

Non solo attori e buyer in questi giorni a Spoleto. Tra gli appuntamenti collaterali c’è anche un doppio appuntamento con gli autori di Rai Libri. Giovedì 10 aprile alle ore 17 Massimiliano Ossini presenterà, con la conduttrice Benedetta Rinaldi, il volume “K2. Un passo dalla vetta un passo dalla vita” (Rai Libri), racconto appassionante del viaggio con il quale l’autore ha documentato in prima persona la spedizione di alpiniste italiane e pakistane che ha scelto di sfidare gli 8611 metri della seconda montagna della Terra. Venerdì 11 aprile alle ore 17, invece, Beppe Convertini presenterà insieme all’attrice Simona Borioni “Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare”, che vede l’autore alla scoperta di storie e tradizioni, di antichi mestieri e di eccellenze enogastronomiche. Gli eventi si svolgeranno alla Sala Conferenze della Biblioteca Giosuè Carducci in via Brignone 14 a Spoleto.

Attori e buyer a Spoleto, Sisti: “Dobbiamo lavorare sempre di più”

Per la città è una importante vetrina, come evidenziato anche dal sindaco Andrea Sisti: “E’ fantastico, perché ci hanno scelto, a compimento di un lavoro di relazioni. Per noi è un segnale molto importante, questa città deve andare avanti proprio sulla sua connotazione internazionale. Tra le città dell’Umbria e d’Italia – ha ricordato – Spoleto è riconoscibile per il suo segno che ci ha lasciato il maestro Menotti, ma anche per tante attività che sono state fatte nel corso del tempo. La fiction di Don Matteo ha un pubblico internazionale, che rende poi riconoscibile la città, che ha bisogno di essere attrezzate per queste fiction. Per noi è un riconoscimento ma dobbiamo lavorare sempre di più per fare in modo che questa città abbia anche tutti gli ‘attrezzamenti’ per far girare film qui in maniera continuativa, perché portano non solo turismo ma qualità della vita”.

Assessore Meloni: “Vetrina unica per l’Umbria”

“Un’occasione eccezionale di promozione della nostra regione a livello internazionale: i quattro giorni degli Screenings 2025 di Rai Com a Spoleto rappresentano una vetrina unica per l’Umbria” questo il commento dell’assessore regionale al Turismo, Simona Meloni all’evento che vede protagonisti attori italiani e buyer internazionali. “Ospitiamo – ha aggiunto – un’edizione da record con buyers dell’audiovisivo provenienti da tutto il mondo. Il grande fascino di Spoleto e dell’Umbria hanno generato un interesse sorprendente per questa iniziativa che finora si era svolta in altre regioni italiane e in grandi città”. “Gli Screenings – ha aggiunto – arrivano in un momento in cui la Regione è al lavoro per ripensare la Film Commission, strumento che avrà in futuro il compito di portare in Umbria nuove produzioni audiovisive di qualità. Queste giornate spoletine rappresentano per noi una grande opportunità di far conoscere e promuovere le bellezze paesaggistiche e culturali della regione e accendere un faro sul’Umbria del cinema che dispone di location irripetibili per ambientare film e serie televisive di livello internazionale”.