Foligno, arrestato per comportamenti molesti. Era ricercato dalla Macedonia, verrà estradato - Tuttoggi.info

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Foligno, arrestato per comportamenti molesti. Era ricercato dalla Macedonia, verrà estradato

Redazione

Foligno, arrestato per comportamenti molesti. Era ricercato dalla Macedonia, verrà estradato

Il 39enne macedone, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio, era da mesi ricercato dalle autorità del paese d'origine per furto
Mar, 28/04/2026 - 12:13

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Negli scorsi giorni la Polizia di Foligno è intervenuta nel centro storico per una segnalazione di un soggetto molesto in lite con altre persone. Sul posto, gli Agenti del Commissariato hanno riscontrato la presenza di un 39enne macedone, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio, in evidente stato di ubriachezza e stava urlando contro altre due persone, colpendo inoltre più volte uno specchietto della loro autovettura.

Riportata la situazione alla calma, i poliziotti hanno assunto informazioni dagli altri due soggetti presenti, i quali hanno riferito che, poco prima, mentre transitavano a bordo della loro auto, si erano imbattuti in un uomo che vagava in mezzo alla strada barcollando ed avevano quindi deciso di interrompere la marcia per maggiore prudenza. L’uomo aveva iniziato ad inveire e ad urlare nei loro confronti e a colpire uno specchietto del loro veicolo, costringendoli a richiedere l’intervento della Polizia.

Gli Agenti, dopo aver condotto il soggetto in Commissariato, hanno effettuato accertamenti sul suo conto, appurando che il 39enne era da mesi ricercato dalle autorità macedoni in relazione a pregressi episodi di furto consumati in quel Paese. Pertanto, una volta redatti gli atti di rito, la Volante ha sottoposto l’uomo ad arresto ai fini estradizionali e lo ha immediatamente associato presso la casa di reclusione di Spoleto.

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