CIRCUS - Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo di Balocchi - Tuttoggi.info

Lunedì 4 maggio alle 21 al Teatro Secci di Terni va in scena ‘Circus – Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo di Balocchi’ lo spettacolo conclusivo dei laboratori 2025/2026 di Progetto Mandela realizzati grazie al contributo dell’8×1000 della Chiesa Valdese. Un lavoro che trae origine da ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi, nel bicentenario della nascita dell’autore e anche dai tanti spunti e interrogativi che il nostro tempo ci rovescia addosso.

‘Circus’ parte da una domanda semplice ma intrigante: come sarebbe oggi il Paese dei Balocchi di Collodi? Da qui nasce il lavoro dove la storia di Collodi è usata come mappa con il racconto che si muove liberamente tra le sue figure archetipiche reinterpretandole nell’oggi e dimostrandone la modernità.

Il circo viene presentato come uno spazio di tensione tra successo e fallimento, tra illusione e delusione, tra riso e pianto, tra sogno e realtà. Un ingranaggio efficiente che coinvolge ma imprigiona, metafora del mondo dove la nostalgia di un passato glorioso si mescola alla fame di successo. Lo spettacolo, come da tradizione, è il frutto di tutti i laboratori che da ottobre fino ad oggi hanno visto la partecipazione di tanti giovani: recitazione, drammaturgia, costumi e comunicazione. Sul palco quest’anno insieme alle e ai partecipanti, anche tanti “vecchi ragazzi”, amici e amiche che hanno frequentato il Progetto Mandela nei suoi 38 anni di attività.

Così Irene Loesch, tra i fondatori di Progetto Mandela: “Partecipare allo spettacolo di quest’anno accanto ai tanti giovani dei laboratori sarà un modo per ritrovarsi e per ricordare insieme Marcello Ricci e Michele Meschini, due anime della grande famiglia di Progetto Mandela ai quali vogliamo dedicare ‘Circus-Il Circo dei Balocchi’”.

Progetto Mandela in costante dialogo con i giovani e con il territorio

Come di consueto, nel corso dell’anno, Progetto Mandela ha proposto molte attività, lavorando anche in rete con le associazioni del territorio, con letture sceniche, performance e presentazioni di libri. In autunno è stato realizzato un corso di dizione per adulti che ha visto una grande adesione mentre da settembre a dicembre, si sono svolti i laboratori intensivi di teatro per studenti in collaborazione con Adisu – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, con una performance finale a gennaio dal titolo ‘Brain Drain’, sul tema della fuga dei cervelli.

Il 25 novembre le e i giovani dei laboratori sono stati in piazza con Terni Donne con una performance sul tema del consenso nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il 27 gennaio, per il Giorno della Memoria, nella sede di via Aminale è stato presentato lo spettacolo ‘I Pirati dell’Edelweiss’ per ricordare il gruppo di giovani che si oppose al regime nazista.

L’8 marzo il laboratorio di recitazione ha partecipato al ‘WoMandela Open’ per il Festival ‘(R)esistenze Femministe’ alla Casa delle Donne. Con ‘Mandela Open’, anche quest’anno è stato offerto ai giovani della città e della regione uno spazio creativo aperto per presentare, condividere progetti e proposte artistiche in piena autonomia. Infine, il nuovo progetto di comunicazione social ‘Bibliomandela’ per promuovere la biblioteca del Centro Nelson Mandela con la presentazione di libri per ragazzi ed adulti sui temi dei diritti, disponibili nel catalogo.

L’appuntamento con ‘Circus – Racconto di sogni, stranezze e inquietanti avventure nel Circo di Balocchi’ è per lunedì 4 maggio alle ore 21.00 al Teatro Secci di Terni.

I biglietti possono essere acquistati on-line su Boxol al link: bit.ly/4sWwZ8V

Foto allegate da ‘La Terza Onda’, spettacolo conclusivo dei laboratori dello scorso anno.

Per info e contatti:

progetto.mandela@gmail.com

www. progetto.tr.it

+39 327 932 6990





Luogo: Teatro Secci Terni, Via Giandimartalo di Vitalone, TERNI, TERNI, UMBRIA