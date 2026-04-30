Finale Scudetto, la Sir batte la Lube 3-0 in Gara1 - Tuttoggi.info

La Sir al PalaBarton batte la Lube 3-0 e si prende Gara1 della finale Scudetto contro i rivali di Civitanova Marche. Block Devils sempre avanti, anche se i cucinieri hanno provato a restare sempre incollati, non riuscendo però a resistere agli attacchi di Semeniuk e compagni, innescati da un impeccabile Giannelli.
La partita
Sir sempre in avanti nel primo set, soprattutto grazie alle giocate di Russo. Massimo vantaggio +4 (10-6), ma i cucinieri riescono a rientrare. Perugia torna al +4 cn l’ace di Semeniuk (19-15). La Lube trova il muro con Podrascanin (16-18). Ace di Loeppky. Ma gli errori al servizio dei compagni regalano tre palle-set alla Sir, che con Ben Tara trova il muro vincente del 25-21.
I Block Devils partono forte anche nel secondo set. Ma sull’errore in attacco di Plotnytskyi la Luba torna a -1 (4-5). Ma la Sir spinge sull’acceleratore e si porta sul +6 (10-4). La Lube prova a rispondere con un altro ace di Loeppky. Ma Perugia rimanda indietro (stavolta con gli attacchi di Ben Tara) il tentativo dei cucinieri di rientrare. E sull’attacco di Plotnytskyi la Sir si prende anche il secondo set (25-17).
Il terzo set si apre con un errore di Semeniuk, che si rifà con l’ace del 3-1 per la Sir. Block Devils avanti, con la Lube prova a restare incollata. Ben Tara riporta Perugia a +2 (12-10). La Sir allunga con l’invasione di Bottolo (19-15). L’errore ancora di Bottolo in battuta frena il tentativo di rimonta della Lube (20-17). L’errore in battuta di D’Heer vale 3 match-points per la Sir. Semeniuk sbaglia il primo forzando la battuta. Ma l’errore di Boninfante fa gioire il PalaBarton bianconero.
Domenica le due squadre si ritroveranno a Civitanova per Gara2.
Tabellino
Sir Susa Scai Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-0
25-21, 25-17, 25-22