Torna il 29 maggio Con il Cuore, la maratona di solidarietà dei frati di Assisi - Tuttoggi.info

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Torna il 29 maggio Con il Cuore, la maratona di solidarietà dei frati di Assisi

Redazione

Torna il 29 maggio Con il Cuore, la maratona di solidarietà dei frati di Assisi

Mer, 29/04/2026 - 13:35

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Torna per la 24a edizione “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco venerdì 29 maggio in prima serata su Rai1.

Dal 2003 “Con il Cuore, nel nome di Francesco” supporta le missioni francescane in Italia e all’estero: al 2025 sono stati realizzati 190 progetti in 42 paesi del mondo con una somma totale raccolta di oltre 17 milioni di euro.

Quest’anno i fondi raccolti sosterranno 20 progetti in 13 paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie in tutto il mondo, dal Sudan al Libano, dal Ghana al Madagascar. Per contribuire alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 25 maggio al 30 giugno 2026.

Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, OFMConv, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

«Ad Assisi vogliamo continuare a tenere accesa la luce della pace in un mondo infiammato da guerre e soprusi – ha dichiarato padre Fortunato -. Con la raccolta fondi di “Con il cuore, nel nome di Francesco” desideriamo portare sollievo e speranza, carezza e aiuto, rendendo le parole di Francesco concrete attraverso la solidarietà».

Per assistere alla serata sarà possibile prenotare il proprio posto sul prato del sagrato della Basilica di San Francesco a partire dalla mattinata di martedì 12 maggio 2026 a questo link: https://registrati.conilcuore.info/. La partecipazione al concerto è gratuita: a tutti i partecipanti è chiesto di sostenere lo scopo dell’evento, con una donazione libera a favore dei progetti sostenuti con la maratona solidale.

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