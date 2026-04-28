Viola il divieto di avvicinamento: denunciato. Fondamentale il braccialetto elettronico - Tuttoggi.info

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Viola il divieto di avvicinamento: denunciato. Fondamentale il braccialetto elettronico

Redazione

Viola il divieto di avvicinamento: denunciato. Fondamentale il braccialetto elettronico

Il colpevole, 47enne, ha fornito delle giustificazioni ritenute poco attendibili agli agenti di Polizia che lo hanno deferito
Mar, 28/04/2026 - 12:58

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La Polizia di Perugia, a seguito dell’alert giunto nella Sala Operativa della Questura, dovuto all’attivazione del braccialetto elettronico applicato, ha rintracciato e denunciato un cittadino albanese, classe 1978, per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che l’uomo si trovava in una zona a lui interdetta e si stava spostando rapidamente, presumibilmente a bordo della propria autovettura. In seguito al costante monitoraggio della posizione, il veicolo è stato intercettato e fermato dai poliziotti in via Corcianese. Nel corso del controllo, gli agenti hanno sentito in merito il 47enne, il quale ha fornito delle giustificazioni ritenute poco attendibili.

Dopo aver appurato che la ex moglie dell’uomo si trovava al sicuro e non era stata contattata dallo stesso, gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione del divieto di avvicinamento e delle misure imposte.

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