Atc, decise le nuove quote annuali per i cacciatori | Ecco come sarà destinato - Tuttoggi.info

Uniformata nei tre Ambiti territoriali di caccia umbri la quota a carico dei cacciatori. Negli Ambiti 1 (del Perugino) e 2 (del Folignate-Spoletino) la quota è stata portata dalla Regione Umbria a 51, 65 euro, così come era già per l’Atc 3 del Ternano. Per i cacciatori di Atc1 e di Atc2 la quota annuale viene in pratica raddoppiata.

Il pagamento della quota annuale – come noto – è obbligatorio per poter esercitare l’attività venatoria. I fondi devono essere utilizzati dall’ente per la gestione faunistica, i ripopolamenti e i risarcimenti dei danni alle colture provocati dalla fauna selvatica. Nel caso degli Atc1 e 2 l’aumento, in accordo siglato con le associazioni, sarà destinato per Zrc, Art, miglioramento ambientale e ripopolamenti.

L’iscrizione all’Atc effettuata nella precedente stagione venatoria è valida per tutto aprile. Qualora qualcuno avesse già provveduto al rinnovo ed effettuato il pagamento, dovrà quindi effettuare l’integrazione per essere in regola con le nuove tariffe decise dalla Giunta regionale.