 Servizi residenziali per minori, ritocco all'insù del 18%: "Per tenuta del sistema e dignità del lavoro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Servizi residenziali per minori, ritocco all’insù del 18%: “Per tenuta del sistema e dignità del lavoro”

Flavia Pagliochini

Servizi residenziali per minori, ritocco all’insù del 18%: “Per tenuta del sistema e dignità del lavoro”

Mer, 29/04/2026 - 13:05

Condividi su:

La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dei limiti minimi e massimi delle rette per i servizi residenziali socio-educativi destinati ai minori con l’obiettivo di tutelare la qualità educativa e la dignità del lavoro sociale. L’adeguamento del 18,93 per cento risponde alla necessità di recepire i rinnovi contrattuali nazionali del settore sociale e i rincari Istat, assecondando gli orientamenti della giustizia amministrativa che impongono tariffe aderenti ai reali costi operativi. In una logica di massima tutela per gli enti locali la Regione ha coordinato l’operazione affinché il nuovo prezzario non comprometta gli equilibri finanziari dei Comuni.

L’assessore al Welfare, Fabio Barcaioli, ha spiegato: “La decisione dell’amministrazione regionale previene l’insorgere di contenziosi legali simili a quelli che hanno recentemente portato il Tar del Piemonte ad annullare le delibere del Comune di Torino. In quella sede i giudici amministrativi hanno sancito l’illegittimità di tariffe sottostimate che non coprano l’aumento dei salari, confermando che l’allineamento dei costi è un atto dovuto per garantire la qualità dei servizi e la tenuta economica delle imprese sociali”.

A questo scopo l’amministrazione umbra ha agito d’anticipo intercettando il potenziamento del fondo nazionale per l’affidamento obbligatorio, che per il 2026 passa da 100 a 250 milioni di euro. I Comuni potranno richiedere queste risorse straordinarie tramite la piattaforma ministeriale entro il 15 maggio, oltre a poter beneficiare della riprogrammazione dei Fondi europei 2021-2027 attivata appositamente dalla Regione, per complessivi 4,2 milioni di euro. Di questi, circa 2 milioni sono già stati impegnati e costituiscono la prima tranche di risorse trasferite ai Comuni, mentre altri 1,5 milioni saranno oggetto di una seconda tranche di finanziamento, la cui programmazione è prevista entro il 30 giugno 2026.

Contestualmente all’adeguamento delle tariffe l’assessorato alle politiche sociali ha dato avvio ad un percorso di revisione ed aggiornamento del regolamento per le comunità per minori, che verrà presentato l’11 maggio presso la Scuola di Villa Umbra, dove i soggetti interessati, con l’ausilio di esperti nazionali e locali, potranno prendere parte ad un laboratorio partecipativo volto a riformare l’intero impianto regolatorio. Il percorso, con conclusione prevista entro novembre 2026, consentirà di superare l’attuale definizione dei costi forfettari, introducendo un modello di welfare fondato su prestazioni puntuali, sul monitoraggio continuo dell’applicazione dei contratti collettivi per educatori e personale assegnato e su un sistema orientato a rafforzare la sostenibilità dei percorsi.

“L’adeguamento delle tariffe riflette una gestione responsabile che mette al centro il benessere dei minori e il rispetto professionale di chi opera nelle strutture – spiega l’assessore al Welfare Fabio Barcaioli – Siamo intervenuti con una strategia di sistema che garantisce la tenuta dei servizi senza esporre i Comuni a criticità finanziarie, garantendo che la fase ponte sia garantita dal supporto sia dell’aumento delle disponibilità nazionali che della conferma degli stanziamenti regionali. L’Umbria si pone come guida di un percorso di riforma strutturale che entro novembre consegnerà alle comunità locali un regolamento moderno e sostenibile, capace di premiare l’eccellenza del lavoro sociale e la trasparenza dei costi. Il percorso di riforma consentirà inoltre di coinvolgere tutti i soggetti interessati, scuola, servizi sociali ed educativi, servizi sanitari, tribunali e l’intera comunità, richiamando l’attenzione su un fenomeno in continua evoluzione, in crescita anche sul piano del fabbisogno, che richiede una gestione attenta” conclude l’assessore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Contrabbando di tabacco estero, sequestrati 40 kg di “Naswar”

Perugia

Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni

Terni

Al Santa Maria nuovo mammografo e MOC. Investimenti da oltre 3 milioni di euro

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Servizi residenziali per minori, ritocco all’insù del 18%: “Per tenuta del sistema e dignità del lavoro”

Todi

Etruria Retail investe nei borghi umbri: riapre il Famila Market di Collepepe, nuovo presidio di comunità

Umbria | Italia | Mondo

Arena – Moscatelli e la lettera-denuncia di Ignozza: si accende la campagna elettorale della politica sportiva

Umbria | Italia | Mondo

Riccardo Branchini, diga del Furlo sarà svuotata | Accolte le richieste della mamma

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!