 Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni

Redazione

Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni

Mar, 28/04/2026 - 17:17

Condividi su:

Condannato a 6 anni di carcere dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, il 45enne afghano accusato di aver sequestrato ed abusato sessualmente di una ragazza straniera a Perugia.

Una violenza che, secondo quando ricostruito nel corso delle indagini, si è consumata all’interno di un locale di via Pinturicchio nella notte tra il 13 e il 14 luglio dello scorso anno.

La giovane straniera, da poco arrivata a Perugia, si era rivolta al 45enne dietro la prospettiva di trovare un lavoro. Per questo lo aveva seguito in via Pinturicchio dove era stata fatta entrare nel locale dove si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Una volta nel seminterrato, sarebbe stata picchiata e abusata sessualmente più volte.

La ragazza, pur in quelle ore di terrore, ha avuto la lucidità di registrare con il telefonino quanto stava subendo. Prove che hanno incastrato l’afghano, che è stato subito arrestato dalla polizia, una volta che la donna, al mattino, è riuscita ad allontanarsi ed a denunciare l’accaduto.

L’imputato ha seguito il processo in collegamento video dal carcere.

(immagini di archivio)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Istituzioni, mondo sportivo e venatorio, scuola: le parole dei familiari di Giacomo e Francesco

Assisi

Arrestata per maltrattamenti in famiglia torna a casa violando i divieti: di nuovo in manette

Assisi

Guardia medica ad Assisi, FI all’attacco: “Sarà soppressa” | La smentita di Usl e giunta

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni

Spoleto

Al via la settimana della danza di Spoleto: aperta la 35ª edizione dell’International Dance Competition

Perugia

Viola il divieto di avvicinamento: denunciato. Fondamentale il braccialetto elettronico

Città di Castello

Maria Gabriella in pensione dopo 54 anni, la 31enne Angelica rileva storica lavanderia del centro

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!