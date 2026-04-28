Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni - Tuttoggi.info

Condannato a 6 anni di carcere dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, il 45enne afghano accusato di aver sequestrato ed abusato sessualmente di una ragazza straniera a Perugia.

Una violenza che, secondo quando ricostruito nel corso delle indagini, si è consumata all’interno di un locale di via Pinturicchio nella notte tra il 13 e il 14 luglio dello scorso anno.

La giovane straniera, da poco arrivata a Perugia, si era rivolta al 45enne dietro la prospettiva di trovare un lavoro. Per questo lo aveva seguito in via Pinturicchio dove era stata fatta entrare nel locale dove si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Una volta nel seminterrato, sarebbe stata picchiata e abusata sessualmente più volte.

La ragazza, pur in quelle ore di terrore, ha avuto la lucidità di registrare con il telefonino quanto stava subendo. Prove che hanno incastrato l’afghano, che è stato subito arrestato dalla polizia, una volta che la donna, al mattino, è riuscita ad allontanarsi ed a denunciare l’accaduto.

L’imputato ha seguito il processo in collegamento video dal carcere.

(immagini di archivio)