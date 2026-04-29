Torna a Castiglione del Lago lo spettacolo degli aquiloni con Coloriamo i cieli - Tuttoggi.info

Sarà una festa di colori e allegria nei cieli del Trasimeno, che terrà tutti con il naso all’insù, quella che regalerà Coloriamo i Cieli, incontro internazionale di aquiloni in programma da venerdì primo a domenica 3 maggio a Castiglione del Lago. Dopo il successo del Meeting di Primavera con le spettacolari esibizioni aeree e l’esposizione di velivoli storici, l’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, sempre nell’ambito del Festival del volo, torna a farsi palcoscenico di un evento molto amato che mancava da sei anni. Durante la tre giorni di Coloriamo i Cieli, organizzata dall’Aeroclub Trasimeno, aquiloni e macchine volanti giganti provenienti da tutta Italia danzeranno sopra gli occhi dei presenti regalando grandi emozioni e spettacolo. Ci saranno voli liberi di aquiloni, spettacoli acrobatici e iniziative per bambini. Per i partecipanti all’evento sarà possibile portare il proprio aquilone da casa o costruirne uno nei laboratori dedicati ai più piccoli e imparare poi a farlo volare.

Previsti, inoltre, incontri con le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, l’iniziativa Voliamo con i libri e possibilità di visite al costituendo Museo del volo al Trasimeno (MuVaT).

Coloriamo i Cieli offre così un’occasione per immergersi in un’atmosfera di meraviglia e leggerezza, tra laboratori creativi, dimostrazioni tecnologiche e momenti di spettacolo durante un evento che unisce emozione, cultura e bellezza naturale con il cielo coloratissimo a fare da protagonista.