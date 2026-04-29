Etruria Retail investe nei borghi umbri: riapre il Famila Market di Collepepe, nuovo presidio di comunità - Tuttoggi.info

Un nuovo punto di partenza per il territorio, un investimento concreto nei servizi di prossimità e un segnale di fiducia verso i piccoli centri umbri. Con la riapertura del punto vendita di Collepepe, nel comune di Collazzone, Etruria Retail consolida la propria strategia di crescita locale e rilancia il valore sociale della distribuzione moderna attraverso la nuova insegna Famila.

Il supermercato, da sempre punto di riferimento per gli abitanti della zona, torna così a nuova vita con un format rinnovato, un’offerta ampliata e una forte attenzione al territorio. “È un piacere accogliervi in questo punto vendita che abbiamo riaperto qui a Collepepe, un luogo che per noi è sempre stato un riferimento per gli abitanti della cittadina”, ha dichiarato Maurizio Nicolello, Direttore Commerciale di Etruria Retail. “Arriviamo a questa nuova apertura con enorme soddisfazione e tante novità per i clienti. Il cambio insegna verso Famila rappresenta una proposta commerciale importante: parliamo di un marchio presente a livello nazionale con oltre mille punti vendita. Siamo orgogliosi di presentarlo con grande rispetto e con la volontà di integrarci nel territorio”.

L’obiettivo dell’azienda è infatti chiaro: coniugare la forza di un grande marchio nazionale con la valorizzazione delle eccellenze locali. In questa direzione si inserisce il progetto “Sapori di Etruria”, linea che identifica i prodotti del territorio presenti nei punti vendita del gruppo. “Abbiamo una forte predominanza di prodotti locali valorizzati con il marchio Sapori di Etruria”, ha aggiunto Nicolello. “Vogliamo essere vicini ai cittadini, ascoltare le loro richieste e costruire insieme un futuro positivo”.

Per Etruria Retail, il valore del supermercato nei piccoli comuni va ben oltre l’aspetto commerciale. È un presidio essenziale, un luogo di relazione e un elemento identitario per la comunità. “Questa operazione, in un territorio particolare come quello del comune di Collazzone e della frazione di Collepepe, dimostra come un supermercato possa costituire un tratto identitario di una comunità”, ha sottolineato Mauro Balani, Direttore Risorse Umane di Etruria Retail. “Si avvertiva il bisogno di un presidio commerciale capace di offrire qualità, convenienza e un servizio di prossimità accanto al cittadino. Questo è lo spirito con cui abbiamo investito e con cui siamo stati accolti dai cittadini”.

Un concetto ribadito anche da Erminio Papalino, Capo Area Umbria-Lazio di Etruria Retail, che ha evidenziato la dimensione economica e sociale dell’intervento. “Aprire questo punto vendita a Collepepe è per noi un evento molto importante, perché vogliamo radicarci ancora di più nel tessuto economico locale. Non è soltanto un impegno economico, ma anche un impegno verso la società: significa portare benessere, occupazione e contribuire alla prosperità del territorio insieme a noi”.

Alla guida del nuovo supermercato c’è l’imprenditore Alessio Carosi, che insieme alla madre ha scelto di rilanciare la struttura puntando su modernità, servizi e attenzione alla clientela. “Abbiamo voluto realizzare un punto vendita moderno e completo, capace di offrire tutti i servizi di un supermercato all’avanguardia e di rispondere alle esigenze dei clienti di oggi”, ha spiegato Carosi. “Ma soprattutto vogliamo seguire il cliente in un piccolo borgo come Collepepe. Questo cambio insegna rappresenta un nuovo inizio, ma anche la continuità dei nostri valori: qualità, attenzione e vicinanza al territorio”. L’investimento nei piccoli centri è parte integrante della visione imprenditoriale di Alessio Carosi e di sua madre che hanno già altri punti vendita in piccole realtà e nello specifico Super A&O a Gallese, Famila Market a Sferracavallo a cui si aggiunge il Famila Market di Collepepe. “Credere nei territori significa sviluppare punti vendita nei borghi e nelle piccole realtà urbane, affinché tutte le comunità possano beneficiare dei nostri servizi. Per noi Famila è anche questo: una famiglia che parte dal punto vendita e si allarga a tutto il paese”.

Grande soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali. Il sindaco di Collazzone, Laura Antonelli, ha sottolineato il valore strategico della riapertura per un comune sotto i cinquemila abitanti. “Oggi è una giornata davvero importante per la comunità. Attendevamo la riapertura di un servizio primario di prioritaria importanza. Per realtà come la nostra, avere un supermercato di grande distribuzione è fondamentale. Non è solo un servizio essenziale, ma anche un luogo di socialità e aggregazione in territori con case sparse e piccole frazioni prive di servizi”. Secondo il sindaco, il nuovo Famila Market tornerà ad avere un ruolo centrale nella vita del territorio: “Diventerà nuovamente, con una nuova gestione e una nuova vita, un luogo baricentrico per tutta la comunità”.

Con la riapertura del Famila Market di Collepepe, Etruria Retail conferma dunque una strategia fondata su prossimità, investimenti nei territori e sostegno alle comunità locali. Una visione che guarda ai piccoli borghi non come periferie, ma come centri vitali da valorizzare e accompagnare nella crescita.