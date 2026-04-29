Stalking, ubriaco con armi e documenti falsi per il rinnovo della caccia: due arresti e tre deferiti - Tuttoggi.info

Controlli diffusi sul territorio sono stati eseguiti nella Provincia, nelle ultime settimane, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni. Il bilancio è di due persone arrestate e quattro deferite.

Arresto per stalking e foglio di iva per possesso attrezzi da scasso

Ad Arrone, lo scorso 21 aprile, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 24enne straniero, già agli arresti domiciliari per una pregressa vicenda di stalking. L’arresto segue l’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura in atto emessa dal GIP del Tribunale di Terni a seguito delle reiterate violazioni della stessa da parte del giovane. Per il 24enne si sono aperte le porte del carcere di Sabbione.

Nel capoluogo i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito, nella serata dello scorso 17 aprile, per porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate/grimaldelli, un 39enne rumeno, gravato da precedenti, che, controllato all’interno di un supermercato, a seguito di segnalazione giunta al NUE 112 da parte di alcuni clienti, è stato trovato in palese stato di ubriachezza. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello da cucina e di vari attrezzi da scasso (tre taglierini, due giraviti, una tronchese e due pinze) detenuti in uno zaino, il tutto posto in sequestro. Nei suoi confronti è stata avanzata al Questore di Terni proposta per l’irrogazione del f.v.o. (Foglio di Via Obbligatorio) con divieto di ritorno nel capoluogo.

Documenti falsi per il rinnovo del porto d’armi

Nell’amerino-narnese, i militari della Stazione di Narni hanno deferito per falsità materiale in atto pubblico e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico un 70enne della zona che, nel presentare in caserma istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, aveva alterato la data di rilascio della licenza di polizia; per questo motivo all’uomo sono state anche ritirate in via cautelare le armi fino ad allora legittimamente detenute.

Tasso alcolico alla guida quattro volte superiore ai limiti

Sempre nella stessa zona l’Aliquota Radiomobile del Norm hanno deferito una 28enne moldava, residente in Toscana, per guida in stato di ebbrezza. La donna, che aveva causato alcuni giorni fa un autonomo sinistro stradale lungo la SS 675, direzione Orte-Terni, senza particolari conseguenze, trasportata per controlli in ospedale e sottoposta alle consuete verifiche sulle condizioni psico-fisiche, è risultata avere un tasso alcolico quasi quattro volte superiore ai limiti di legge. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo incidentato ai fini della confisca.

Non si ferma al posto di blocco

Nell’orvietano ella notte tra il 18 ed il 19 aprile scorsi, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito per fuga pericolosa (la nuova fattispecie introdotta dal recentemente rinnovellato art. 192 c. 7 bis del CdS) un 34enne che, alla guida di un’autovettura, non si era fermato all’alt di una pattuglia impegnata in un posto di controllo, allontanandosi ad alta velocità; per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.