Sud, Varchi "La Zes unica un acceleratore di sviluppo" - Tuttoggi.info

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Sud, Varchi “La Zes unica un acceleratore di sviluppo”

ItalPress

Sud, Varchi “La Zes unica un acceleratore di sviluppo”

Mar, 19/05/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo fatto il punto sul lavoro svolto dal governo Meloni per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno. La madre di tutte le misure naturalmente è stata la ZES unica del Mezzogiorno che ha lavorato come un vero e proprio acceleratore. 179 le autorizzazioni uniche in deroga concesse soltanto nella regione Sicilia per quasi 800 milioni di euro di investimenti e quasi 1.800 posti di lavoro nuovi ogni anno. 2,5 miliardi per i quali è stato concesso il credito d’imposta nella sola Sicilia dimostrano la bontà di una misura che tende a cancellare anni di politiche di assistenzialismo per favorire politiche di sviluppo concreto”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, responsabile per le Politiche del Mezzogiorno, a margine della conferenza in Senato da lei promossa “Sicilia – Sfida Mediterranea”. “Questa è la cifra di questo governo e questo è il lavoro che noi vogliamo portare avanti in sinergia con chi rappresenta gli industriali, con chi rappresenta il tessuto produttivo, convinti come siamo che il Sud sia già ripartito, e lo dicono i dati macroeconomici di riduzione del divario tra Nord e Sud, e possa ancora fare moltissimo”, ha aggiunto.

sat/mca1

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