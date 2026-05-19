Spaccio tra Umbria e Lazio, arrestato 56enne: in casa quasi mezzo kg di cocaina - Tuttoggi.info

Ha portato al sequestro di quasi mezzo kg di cocaina l’operazione dei carabinieri della stazione di Montecchio, con il supporto operativo dei militari del Radiomobile di Amelia, che ha interessato il territorio orvietano ma anche quello limitrofo del viterbese.

L’arresto, in flagranza di reato, che ha interessato un 56enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio. L’uomo, che vive nel viterbese, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito dei consueti servizi di perlustrazione del territorio del Comune di Montecchio. A seguito di un’attività info-investigativa, i militari hanno acquisito fondati elementi circa la presunta presenza di droga all’interno di un’abitazione situata nel Comune laziale di Civitella d’Agliano. È stato così predisposto un servizio specifico che, intorno alle ore 17 di sabato pomeriggio, ha visto i carabinieri umbri fare accesso nello stabile per eseguire una perquisizione domiciliare. L’uomo, edotto delle facoltà di legge, ha da subito ammesso la presenza di stupefacente.

La ricerca ha dato esito ampiamente positivo: all’interno di una cassapanca in legno, situata in un locale adibito a magazzino, i carabinieri hanno rinvenuto 458 grammi complessivi di cocaina. Lo stupefacente era accuratamente suddiviso in otto involucri di cellophane di vario peso. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un bilancino elettronico di precisione e un coltello da cucina per lo sminuzzamento della sostanza, entrambi recanti evidenti tracce di polvere bianca.

Le modalità di occultamento, l’elevato quantitativo incompatibile con l’uso personale e la presenza di strumentazione per la pesatura e il confezionamento hanno configurato in modo palese l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90. Il 56enne è stato pertanto arrestato. Al termine delle formalità di rito e a seguito della comparizione in giudizio avvenuta mercoledì scorso, per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.