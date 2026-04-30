Assisi, da oggi le prenotazioni per la Cie si possono fare anche online - Tuttoggi.info

Il Comune di Assisi informa che, a partire dal 30 aprile 2026, le prenotazioni per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) dovranno essere effettuate esclusivamente online dai cittadini residenti, accedendo al sito istituzionale del Comune di Assisi al seguente link.
La nuova modalità è stata introdotta per semplificare l’accesso al servizio e gestire in modo più efficiente l’elevato numero di richieste già registrate e previste nei prossimi mesi.
Si invitano i cittadini residenti che hanno già un appuntamento fissato a non effettuare una nuova prenotazione online, che verrà automaticamente annullata.
Per i cittadini non residenti resta invece obbligatoria la prenotazione telefonica, contattando i numeri 075 8138225 – 0758138248 – 0758138250, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
Si ricorda infine che, come disposto dal Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide.