Tribunale di Perugia, insediamento ufficiale per il procuratore aggiunto Iannarone - Tuttoggi.info

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Tribunale di Perugia, insediamento ufficiale per il procuratore aggiunto Iannarone

Redazione

Tribunale di Perugia, insediamento ufficiale per il procuratore aggiunto Iannarone

Dopo il trasferimento di Cantone a Salerno, l'incarico di procuratore aggiunto a Gennaro Iannarone
Mer, 29/04/2026 - 15:28

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Si è tenuta oggi, presso il Tribunale di Perugia, l’udienza ufficiale di insediamento del dottor Gennaro Iannarone nel ruolo di procuratore aggiunto della Repubblica dopo il trasferimento a Salerno del procuratore capo Raffaele Cantone.

L’immissione nelle funzioni è avvenuta dinanzi al Collegio presieduto dalla dottoressa Teresa Giardino, alla presenza dei Presidenti di Sezione del Tribunale. Vi ha preso parte anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Dottor Sergio Sottani. Il dottor Iannarone assume l’incarico di procuratore aggiunto e reggerà l’Ufficio come procuratore “facente funzioni” fino all’insediamento del successore del dottor Raffaele Cantone.

I Magistrati, il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria dipendente e il personale amministrativo dell’Ufficio esprimono al procuratore aggiunto i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico che Io attende.

(foto di repertorio)

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