Istituzioni, mondo sportivo e venatorio, scuola: le parole dei familiari di Giacomo e Francesco - Tuttoggi.info

I familiari di Giacomo e Francesco Fierloni, i due gemelli morti fulminati nelle campagne di Magione, con una lettera aperta hanno voluto ringraziare le comunità che si sono strette intorno a loro in questo momento di dolore. Partecipando, in tanti, ai funerali. Ma anche con messaggi di cordoglio, privati e pubblici, inviati dalle Istituzioni, dai tanti amici, dagli ambienti in cui i due ragazzi, che non avevano ancora compiuto 23 anni, sono cresciuti. Il mondo sportivo e calcistico in particolare, con l’omaggio a Forlì della tifoseria del Perugia, ma anche le tante attestazioni di cordoglio delle società dilettantistiche del comprensorio. Quello venatorio (la caccia era l’altra grande passione di Giacomo e Francesco) che ha anche difeso la memoria dei due ragazzi da disgustosi commenti social comparsi dopo la tragedia. Gli ambiti sociali e lavorativi.

Questa la lettera dei familiari.

Le famiglie Fierloni e Musotti desiderano esprimere il più profondo e sincero ringraziamento a tutti coloro che, in ogni forma, hanno manifestato affetto, vicinanza e stima in occasione della tragica e improvvisa scomparsa dei nostri amati Giacomo e Francesco, gemelli di soli 22 anni, venuti a mancare nella serata di martedì 21 aprile.

In questi giorni di dolore indescrivibile, siamo stati avvolti da un’ondata di solidarietà che ha superato ogni immaginazione. La straordinaria partecipazione ai funerali, così come i messaggi, le visite e i gesti di conforto ricevuti, rappresentano per noi un sostegno prezioso che non dimenticheremo.

Un sentito ringraziamento va alle autorità che ci sono state accanto sin dai primi momenti: al Sindaco di Magione, Massimo Lagetti, per la sua presenza costante e discreta; alla Presidente della Regione, Stefania Proietti; all’Assessore Betti; e a tutti i Sindaci dei Comuni del Lago Trasimeno per la loro partecipazione e vicinanza.

Esprimiamo inoltre profonda gratitudine al Vescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis, e ai rappresentanti delle unità pastorali limitrofe, che hanno accompagnato con sensibilità e fede questo momento così difficile.

Un doveroso ringraziamento alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario intervenuto tempestivamente sul luogo della tragedia, per la professionalità e l’umanità dimostrate. Non da ultimo la Misericordia di Magione e la Cooperativa Unicoop Etruria nella figura della presidentessa Radi.

Un pensiero speciale va al mondo dell’attività venatoria in tutte le proprie associazioni , grande passione dei nostri ragazzi, che ha saputo stringersi attorno a noi con sincero affetto.

Ringraziamo tutte le società sportive del territorio e gli ultras del Perugia, che durante l’ultima gara della stagione hanno voluto dedicare uno striscione ai nostri “freghi”, un gesto che ci ha profondamente commosso.

Non da ultimo, esprimiamo riconoscenza agli istituti scolastici, ai docenti e agli studenti per le iniziative e la sensibilità dimostrate in questi giorni così delicati, che hanno toccato nel profondo tutta la comunità educativa legata ai nostri figli.

Il nostro dolore è e resterà incolmabile, ma la vostra presenza e la vostra solidarietà rappresentano una luce nei momenti più bui e ci aiuteranno ad affrontare i giorni che verranno.