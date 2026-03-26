Cantone saluta Perugia e approda alla Procura di Salerno - Tuttoggi.info

Raffaele Cantone lascia Perugia per assumere l’incarico di procuratore capo di Salerno. La sua candidatura era stata avanzata all’unanimità in commissione.

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha scelto la nuova nomina, con quattro astensioni: il consigliere togato indipendente Andrea Mirenda e i consiglieri laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher, in quota centrodestra.

Approdato a Perugia nel giugno del 2020, Cantone torna dunque nella sua Campania. Dove aveva iniziato la sua carriera di magistrato. E’ stato infatti nominato uditore giudiziario l’1 agosto 1991 ed è stato assegnato, quale prima sede, l’1 ottobre 1992 alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli. Dal settembre 1996, trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed assegnato alla sezione “criminalità economica”; dal settembre 1999, designato alla Direzione Distrettuale Antimafia della medesima Procura della Repubblica, si è occupato delle indagini sui gruppi camorristici operanti nel casertano.

Dall’ottobre del 2007 al Massimario della Corte di Cassazione, dove ottobre del 2013 è stato nominato coordinatore del settore penale.

Dall’Aprile 2014 all’ottobre 2019 è stato fuori ruolo, rivestendo l’incarico di presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Dall’ottobre 2019 è ritornato in ruolo all’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione. E dal 29 giugno 2020 aveva assunto l’incarico di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia