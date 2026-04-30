Mercato Coperto chiuso da quasi tre anni, "Non esiste ancora una data certa per riapertura" - Tuttoggi.info

Il Mercato coperto di Corso Cavour, a Città di Castello, ancora chiuso dopo quasi tre anni. Questo storico “corridoio del commercio” in pieno centro storico, è infatti interdetto al pubblico dal settembre 2023, quando presero il via i lavori di ristrutturazione.

I numeri dell’intervento

Gli interventi di riqualificazione della struttura, finanziati anche attraverso i fondi Pnrr, risultano formalmente conclusi e certificati dal luglio 2025. L’opera ha visto un impegno economico non indifferente, con un investimento pubblico lievitato nel tempo: dai 115.000 euro inizialmente preventivati si è arrivati ad un costo finale di 189.000 euro. Un incremento dovuto a varianti progettuali e ad un maggiore cofinanziamento da parte del Comune.

Il nodo dei box e delle assegnazioni

Il cuore della questione riguarda oggi la gestione degli spazi interni. Il progetto prevede l’assegnazione di 10 box commerciali (ad ottobre 2025 era stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione) pensati per accogliere nuove attività e riportarvi quelle “storiche” – tra cui vi è la “celebre” Denise (per oltre 60 anni nel Mercato coperto) – tuttora dislocate in via del Popolo. Ad oggi, però, non è ancora chiaro quante siano state le domande di partecipazione, quante siano state ammesse e se esista già una graduatoria definitiva che possa sbloccare l’impasse.

L’affondo politico, l’interrogazione in Consiglio

Sulla vicenda è stata accesa anche una luce politica attraverso un’interrogazione presentata dai consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia). I rappresentanti dell’opposizione chiedono all’Amministrazione comunale massima trasparenza sui motivi che hanno portato a questi ritardi accumulati dopo la fine dei lavori. Nell’atto ispettivo, Rossi e Leveque sollecitano la Giunta a fornire una data certa per la riapertura e a chiarire lo stato delle procedure di affidamento dei box.