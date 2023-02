I 63 anni di attività "de la Denise", regina del mercato coperto "E' la mia vita" - Tuttoggi

Fiorella Flavi (per tutti Denise) ha alzato per per la prima volta la saracinesca della sua attività commerciale a soli di 18 anni, nel 1960 | A Città di Castello ha servito proprio tutti, anche Alberto Burri e Gwyneth Paltrow

Dalla casa al bancone della “boutique” delle prelibatezze gastronomiche. Fiorella Flavi, per tutti “Denise”, ormai conosciuta come la “regina” del mercato coperto (storico “collegamento” tra via Cavour e via del Popolo), da 63 anni si fa trovare dietro il suo bancone di salumi e formaggi, con il sorriso sulle labbra, garbo e disponibilità verso il cliente.

Denise ha alzato per per la prima volta la saracinesca dell’attività commerciale a soli di 18 anni nel 1960 e da allora non si è mai concessa un giorno di ferie. Un vero e proprio primato di attaccamento al lavoro, alla comunità locale e alla clientela sempre nello stesso luogo, in fondo al mercato coperto accanto alla pescheria, dove ha condiviso a lungo il mestiere con il marito Gabrio Guerrucci e da qualche anno con la figlia Alessandra.