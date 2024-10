Formisano in confusione, Perugia senz’anima: Milan Futuro passa al Curi 2-0 | Pagelle

Il Perugia affonda al Curi di fronte a un non trascendentale Milan Futuro, mostrando preoccupanti limiti di gioco, tecnici e sul piano caratteriale. Con la società che a questo punto deve valutare la scelta della permanenza di Formisano in panchina, come chiedono del resto i tifosi da tempo. Vediamo cosa dirà lunedì in conferenza stampa il presidente Faroni, che ha assistito alla partita dalla tribuna.

Eppure al 10′ il primo squillo di Giraudo, finito di poco a lato, aveva illuso i tifosi biancorossi.

Ma al 18′ il Milan passa in vantaggio con la punizione di Alesi che, complice la deviazione di Mezzoni, sorprende Gemello.

Grifoni in confusione e al 27′ gli ospiti raddoppiano con una splendida rovesciata di Zeroli, che mette in rete la grande respinta di Gemello sulla prima conclusione di Bartesaghi.

L’unica reazione del Perugia arriva con l’iniziativa di Mezzoni al 9′, su cui però Raveyre fa buona guardia.

Formisano prova cambiare le carte, togliendo Viti e Torrasi, letteralmente fagocitati dagli avversari, e manda in campo Sylla e Lisi.

Nella ripresa il Perugia prova a fare la partita, ma con conclusioni piuttosto velleitarie dalle parti di Raveyre. L’insidia principale arriva dal colpo dello scorpione di Angella e da un altro tentativo del difensore su cui Raveyre è incerto, con Seghetti che però non ne approfitta.

Il Perugia appare incapace di reagire e spento, dal punto di vista tecnico, tattico e comportamentale. Ed il Milan ha più volte l’occasione di triplicale. Dall’altra parte il nulla: il pallone messo in mezzo da Di Maggio, di cui Sylla accasciato non si accorge, è l’immagine di un Perugia svogliato e senza anima.

Tabellino e pagelle

Perugia – Milan Futuro 0-2

18′ pt Alesi, 27′ pt Zeroli

al 37′ st espulso Bonera

Perugia: Gemello 5.5, Mezzoni 5.5, Angella 6, Viti 4.5 (40′ pt Sylla 5), Giraudo 5.5 (37′ st Bacchin sv), Giunti 6, Bartolomei 5.5, Torrasi 5 (39′ pt Lisi 5.5), Di Maggio 5 (37′ st Polizzi sv), Seghetti 5 (21′ st Ricci 5), Montevago 5. All. Formisano 4.

Milan Futuro: Raveyre 6, Magni 6 (7′ st D’Alessio 6), Zukic 6.5, Coubis 6, Bartesaghi 6 (21′ st Omoregbe 6), Zeroli 7, Malaspina 6.5, Alesi 7 (10′ st Vos 6), Liberali 6 (21′ st Hodric 6), Fall6.5, Longo 6. All. Bonera 6.5.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo.