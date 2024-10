Senza Giannelli la Sir sbanca Trento 3-1 in rimonta

Senza capitan Giannelli, la Sir Vim Susa Perugia con Zoppellari in regia ci mette un set per prendere le misure all’Itas Trentino. Una partita in crescendo quella dei Block Devils, che trascinati da uno scatenato Plotnytskyi vincono 3-1 e si prendono i punti contro una diretta rivale in Superlega.

Primo set dominato dai padroni di casa, che piazzano subito il break del 4-1. Perugia trova il pari sul 9-9, ma trova un altro break di Trento (12-9). L’Itas vola sul +7 (17-10) con i Block Devils incapaci di reagire. Lorenzetti prova a spronare i suoi, che rimontano fino al -3 (21-18), ma i padroni di casa allungano ancora chiudono il set 25-19.

Altra partita nel secondo set, con la Sir che ritrova una certa efficacia nella fase difensiva e prova più volte a scappare guidata dalle giocate di Ishikawa, ma Trento riesce sempre a ricucire. Sino allo strappo finale di Perugia, che con l’ace di Ben Tara chiude 25-22 e pareggia il conte dei set.

Nella terza frazione l’equilibrio iniziale a metà set sembra rompersi a favore dei padroni di casa, che si portano sul 17-13. Sembra l’allungo decisivo, ma il turno al servizio di uno scatenato Plotnytskyi – condito da tre ace) riporta avanti i Block Devils 18-17. Finale di set combattutissimo, con Trneto che annulla due set point, ma poi deve arrendersi sul 26-24 siglato da Russo.

Nel quarto set la Sir trova il break del 4-2. I Block Devils ora giocano bene e si portano sul +5 (10-5). Trento prova a rientrare, ma i Block Devils allungano sul +6 (20-14). E mantengono un vantaggio di sicurezza sino al 25-19 che regala 3 punti importantissimi a Perugia.

Tabellino

Itas Trentino – Trento – Sir Vim Susa Perugia 1-3

25-19; 22-25; 24-26; 19-25