Regionali, Proietti alla destra: "Basta strumentalizzazioni politiche sul Trasimeno" - Tuttoggi.info

La candidata Presidente alla Regione, Stefania Proietti, torna con il suo ‘Cammino per l’Umbria’ al Lago Trasimeno. Dopo aver visitato Castiglione del Lago, oggi è arrivata sulla sponda est del bacino, a Magione.

Sul pontile di Sant’Arcangelo, l’incontro con la Cooperativa Pescatori Trasimento e con la Cooperativa Stella del Lago, rappresentate dai rispettivi presidenti Aurelio Cocchini e Ivo Bianconi.

“Sul lago non si scherza – ha detto Proietti – il commissario lo avevamo proposto due anni fa come Provincia di Perugia e avevamo indicato per questo ruolo il presidente dell’Unione dei Comuni, visto che sui sindaci è stato riversato l’intero carico di responsabilità in termini di manutezione e gestione dell’area”.

“Nel frattempo – prosegue la candidata del centrosinistra – la Regione ci dice che i fondi necessari allo sviluppo del lago e del territorio circostante sono fermi al Ministero in attesa di rimodulazione. Questo impedisce all’Unione dei Comuni di lavorare mentre il Lago versa in condizioni mai viste, nell’ignavia e nel disinteresse di una giunta regionale che non può ricordarsi solo in campagna elettorale dell’esistenza di questo ecosistema unico al mondo”.

“Le risorse in Europa ci sono e vanno trovate al più presto. Basta con le strumentalizzaioni politiche da parte della destra che punta il dito contro i sindaci quando le responsabiltà di questa situazione è unicamente dell’amministrazione regionale”.