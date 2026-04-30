La Flaminia dai lavori infiniti, caos pure nel week end | Comuni muti, automobilisti infuriati | Dash cam conferma - Tuttoggi.info

E’ la strada dei lavori infiniti, quella che bisognerebbe studiare per comprenderne la pianificazione e programmazione, tanto la statale Flaminia è ormai un incubo per gli automobilisti costretti a vere maratone di pazienza per percorrerla.

Uno “sputo” di strada di poco più di 22 chilometri in cui gli appalti si susseguono, ora per rifare la segnaletica, ora l’asfalto, ora la potatura e ancora la messa in sicurezza delle coste. Per non parlare degli interventi sui viadotti (la tragedia del Morandi risale ahinoi al 14 agosto 2018, in pratica otto anni senza aver compreso di fare bene e presto) che stanno per partire. Con la calma del caso, ovviamente.

Chi viene da Roma può mettersi l’anima in pace una volta arrivato a Terni se ha intenzione di proseguire per Spoleto o Foligno (ma anche Assisi); idem per chi proviene dal senso di marcia opposto una volta a ridosso della città del Festival.

Decine le proteste giunte in redazione, di tanti lavoratori, operai come sanitari, che fanno la spola tra Terni e Spoleto. Non è il caso neanche di pensare a cosa debbano patire i servizi di pronto intervento, dalle ambulanze alle forze dell’ordine, cui va poco meglio ricorrendo a sirene e lampeggianti.

Grazie ad un automobilista la cui vettura è dotata di dash cam abbiamo potuto prendere le cosidette “misure”. Domenica 26 aprile: l’orologio segna le 18.50 quando il conducente lascia il piazzale di via San Carlo a Spoleto, per arrivare all’omonima località San Carlo (alla prima periferia di Terni) solo alle 20.11. Ben un’ora e ventuno minuti per coprire 21,6 chilometri di distanza: per google maps ne occorrerebbero 23’ in condizioni normali, solo 11’ in meno che compiere lo stesso tragitto in bicicletta! Ed era domenica, con i cantieri fermi, ma non rimossi nel week end, sembra per motivi di sicurezza.

E arriviamo a martedì 28 aprile: stesso orario di partenza dalla città del festival (19.53), stesso conducente e stessa dash cam; va un pelino meglio, con l’automobilista che può brindare per essere arrivato solo alle 20.04, con un tempo netto di 71’, più l’ulteriore tragitto per giungere al proprio ufficio.

Fonti non ufficiali annunciano a Tuttoggi che per il prossimo week end – segnatelo e approfittatene numerosi -, quello del ponte del 1 maggio (fino a domenica 3) i due cantieri presenti saranno tolti.

Nessun s’illuda, come recita la Prima lettera ai Corinzi, visto che non rimane che pregare, perché dal 4 maggio ripartiranno altrettanti cantieri e così fino a metà luglio.

Giusto per agevolare anche gli spettatori del Festival dei due Mondi.

Finita qui? Neanche per idea. Solo una tregua estiva, giusto per arrivare a settembre, magari ottobre, e vedere di nuovo cantieri stavolta per i vari viadotti. Tanto che, ma siamo sempre alle notizie dei cosidetti bene informati, Anas sta pensando di deviare il traffico pesante lungo la Valnerina e quello delle auto lungo la vecchia Flaminia, quella che attraversa la frazione di Strettura.

Tempi previsti per il fine lavori lungo la Flaminia? Nessuno risponde, come nessuna presa di posizione arriva sul tema dai Comuni più interessati, Terni e Spoleto. Delle tre corsie di arrampicamento, previste per velocizzare il traffico, meglio non parlarne. Lavoratori, cittadini, turisti e, non da ultimo, anzi, i soccorritori possono aspettare.

© Riproduzione riservata