Il 1° Maggio in piazza Birago c'è la Festa dell'Auroro: “libri brutti” e musica “diversamente bella” con Auroro Borealo - Tuttoggi.info

Sarà una vera e propria “Festa dell’Auroro”, venerdì 1 maggio dalle 18 in piazza Birago, a chiudere la grande festa di quartiere promossa per il Primo Maggio in via del Lavoro e via Birago dalla collaborazione tra libreria e spazio culturale POPUP, Laboratorio politico OSA – Via del Lavoro, food coop Birà e festival dell’umorismo Tanganica.

Dopo il corteo di apertura dalle 10.30, e la festa con cibo e musica dalle 12 nel parco giochi in via del Lavoro, nel pomeriggio ci si sposterà in piazza Birago, per l’incontro con Auroro Borealo a POPUP. Qui il celebre performer, cantautore, DJ, divulgatore e podcaster presenterà alle 18 il suo Il libro brutto dei libri brutti e, a seguire, proporrà un suo dj set di musica “diversamente bella”.

Auroro Borealo ha pubblicato 6 album, tra cui il primo disco al mondo pensato apposta per TikTok (EH, 2022), ha fondato l’etichetta Talento per artisti fuori mappa e caricato su YouTube video virali come i “Literal video” e “10 minuti di fettine panate”. Su TikTok e Instagram pubblica rubriche cult come “libri brutti” e “le peggiori copertine di dischi italiani”. Nel 2025 ha portato a teatro “Auroro – Il Musical”, un musical con un cast di 40 persone. Dal 2006 gestisce orrorea33giri.com, archivio storico delle più incredibili perle della discografia italiana, e nel 2018 ha fondato la pagina Instagram Libri Brutti (che conta oggi oltre 100 mila follower), diventata anche un podcast di successo e un libro.





Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA