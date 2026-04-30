Gubbio, il rimpasto è servito | Enrico Ceccarelli nuovo assessore, valzer di deleghe - Tuttoggi.info

Enrico Ceccarelli, presidente di Gubbio Civica, è il nuovo assessore alla Cura e Manutenzione del territorio.
Il sindaco Vittorio Fiorucci lo ha annunciato questa mattina (30 aprile) in Consiglio comunale, ufficializzando così il rimpasto di giunta dopo le recenti dimissioni di Lucia Rughi, anch’essa di Gubbio Civica.
A Ceccarelli andranno anche Servizi cimiteriali, Urp e Protocollo, ceduti in questo caso dal vicesindaco Francesco Gagliardi, che a sua volta assumerà le deleghe di gestione del Personale (cedute dal sindaco). Il Turismo andrà invece da Paola Salciarini a Carlotta Colaiacovo mentre il primo cittadino prenderà per sé Servizi sociali e Scuola.
Con questo rimpasto rimane completamente escluso dalla giunta – ora con 4 assessori di Gubbio Civica (Enrico Ceccarelli, Spartaco Capannelli, Filippo Farneti e Paola Salciarini) – il nuovo gruppo consiliare di ‘Progetto Città’.