Al via la 130esima edizione del Cantamaggio: sfilata dei carri e le premiazioni il 1 maggio - Tuttoggi.info

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Al via la 130esima edizione del Cantamaggio: sfilata dei carri e le premiazioni il 1 maggio

Redazione

Al via la 130esima edizione del Cantamaggio: sfilata dei carri e le premiazioni il 1 maggio

Parte questa sera la 130esima edizione del Cantamaggio Ternano fino al 3 maggio. Gli eventi si svolgeranno sul palco di piazza Europa
Gio, 30/04/2026 - 10:41

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Parte questa sera la 130esima edizione del Cantamaggio Ternano fino al 3 maggio. Tutti e tre gli eventi si svolgeranno sul palco di piazza Europa a partire dalle 21 e qui venerdì 1 maggio alle 21 ci sarà la premiazione dei carri vincitori.

Il programma

Il 1 maggio si terrà il concerto Nord, Sud, Ovest, Est…stasera non serve la bussola, basta il ritmo! della cover band umbra degli 883 Statale 526, un ritorno agli anni ’90 e inizi 2000. A seguire ci sarà la premiazione della 130esima edizione della sfilata dei carri allegorici. Sabato 2 maggio è il turno della cartoon experience dei Mai Dire Goku. La cartoon rock band CdA e il dj TJ Unicorno accompagneranno gli spettatori in un mix tra live music e clubbing con un repertorio che spazia da sigle dei cartoni più amati, anime e film. Il tutto reinterpretato in chiave moderna. Possibile inoltre prendere parte alla serata in cosplay. Il 3 maggio a salire sul palco sarà invece la sfida finale della IV edizione del contest Cantamaggio giovani “Best dj”, un’iniziativa avviata nell’edizione 2023 del Cantamaggio Ternano. A sfidarsi per il titolo di Best Dj i finalisti dell’omonimo programma di AM Terni Television. Prima dell’evento si terrà la premiazione del concorso delle vetrine 2026 Fiori e sentimenti.

Ci tengo a invitare tutti i giovani ternani a partecipare a queste serate. Siamo arrivati alla 130esima edizione del Cantamaggio Ternano ed è giusto che questo traguardo sia condiviso con l’intera cittadinanza. Qualunque sia l’età. I giovani sono il nostro futuro e spero che con queste tre serate tematiche si avvicinino sempre più numerosi a questa nostra tradizione che quest’anno spegne 130 candeline” ha dichiarato Maurizio Castellani, presidente dell’Ente Cantamaggio Ternano.

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