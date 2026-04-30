I ragazzi della secondaria Pianciani - Manzoni dell’IC Spoleto 2 brillano ai Nuovi Giochi della Gioventù - Tuttoggi.info

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I ragazzi della secondaria Pianciani – Manzoni dell’IC Spoleto 2 brillano ai Nuovi Giochi della Gioventù

Redazione

I ragazzi della secondaria Pianciani – Manzoni dell’IC Spoleto 2 brillano ai Nuovi Giochi della Gioventù

Due discipline volano alla fase Nazionale, un argento regionale nell'atletica e una semifinale nel prestigioso progetto NBA.
Gio, 30/04/2026 - 08:32

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Un bilancio straordinario quello registrato dalla partecipazione ai nuovi Giochi della Gioventù che si chiudono con un bottino che parla chiaro per l’istituto comprensivo Spoleto 2 e in particolare i ragazzi delle scuole medie Pianciani – Manzoni. Due discipline volano alla fase Nazionale, un argento regionale nell’atletica e una semifinale nel prestigioso progetto NBA.

Badminton: Dominio Assoluto e Titolo Regionale Lunedì 20 aprile è stata una giornata da incorniciare. La squadra dell’IC Spoleto 2 ha dominato il torneo, dimostrando che racchetta, riflessi e testa sono le chiavi del successo. I ragazzi hanno staccato il pass per le Nazionali con una prestazione impeccabile. I protagonisti: Patito Aurora (3°DP) e Cimarelli Jacopo (2°CP) per i singolari; Federici Pietro (2°AP) e Profili Rachele (3°AP) per il doppio misto.

Basket: Percorso Netto verso le Nazionali Giovedì 23 aprile il basket non ha avuto rivali. Dalla fase interdistrettuale fino alla regionale, i ragazzi della 3D della Pianciani hanno compiuto un “percorso netto”, vincendo ogni partita grazie a una difesa aggressiva e un gioco di squadra esemplare. La squadra (classe 3°DP): Baban Andrej, Ettorre Matteo, Gambacorta Samuele, Rancani Riccardo, Cintio Martina, Patito Aurora, Picciaia Giulia, Silvani Viola.

Atletica Leggera: Un Argento che Pesa Mercoledì 22 aprile, sulla pista di atletica, Langione Giulio (3°CP) ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo con la misura di 4,64 mt. Un secondo posto ottenuto contro i migliori atleti della regione. Hanno gareggiato con onore: Costanzi F., Angelella M., Gentili V., Covelli G.M., Trombettoni G., Santorelli E., Bano E., Damiani S., Conti T., Loretoni M., Fidali D.

Progetto NBA: Semifinale Conquistata Venerdì 24 aprile, in un contesto di altissimo livello tecnico, gli studenti hanno lottato con i denti conquistando l’accesso alla semifinale regionale, posizionandosi tra le prime quattro realtà della regione. La squadra: Cori E., Ciani C., Cintio M., Bartoli E., Luzi G., Castellana S., Magna L., Di Marco Pioli M., Gjonaj A.

Pallavolo: Spirito di Squadra a San Giacomo Sempre venerdì 24 aprile, la classe 3°A di San Giacomo ha difeso i colori dell’istituto con impegno e correttezza, portando effettuando un’esperienza preziosa per la crescita sportiva futura. Il gruppo: Bonfè, Tiberi, Bruschi, Barletta, Oubaydi, Troiani, Macrì, Gennenzi, Lacriola, Orsini, Campana, Rosati.

Un ringraziamento speciale va ai docenti di Scienze Motorie: Oria Borghesi, Alessandro Guerrini, Eleonora Zucchetti per la preparazione e alle famiglie per il costante supporto. Ma il plauso più grande è per i ragazzi, che hanno portato in alto il nome della scuola con impegno e serietà. Tutti pronti per le Nazionali del 26-27-28-29 maggio 2026 a Roma!


Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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