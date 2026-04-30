Parrucchiere a domicilio deruba anziana, incastrato dalle telecamere in casa - Tuttoggi.info

Avrebbe rubato qualche centinaio di euro ogni volta – per un totale presunto di qualche migliaio di euro – all’anziana donna a cui regolarmente andava a fare i capelli: per questo un parrucchiere a domicilio è stato arrestato dalla polizia di Perugia. L’uomo, classe 1975, è accusato di furto aggravato.

L’uomo, parrucchiere di professione, era solito recarsi a casa della donna per effettuare i trattamenti a domicilio. I figli della donna, però, si erano accorti che, in concomitanza con le visite del 50enne, era venuto a mancare del denaro – per un totale di circa 20.000 euro – che periodicamente veniva da loro corrisposto alla madre per consentire a quest’ultima di far fronte alle quotidiane esigenze. Insospettitisi, hanno quindi provveduto ad installare delle telecamere all’interno dell’abitazione mediante le quali sono riusciti a confermare i loro sospetti e ad appurare che l’uomo, approfittando della circostanza, in almeno sei occasioni era stato ripreso nell’atto di sottrarre del denaro per un valore complessivo di 1.600 euro.

Dopo aver denunciato il fatto alla Polizia di Stato, il personale della Squadra Mobile della locale Questura ha immediatamente dato avvio alle indagini che, nel corso della mattinata odierna, hanno portato all’arresto in flagranza del 50enne, trovato in possesso della somma di 240 euro, sottratti in occasione dell’ennesimo appuntamento. Accompagnato in Questura per le attività di rito, su disposizione del pm di turno, il parrucchiere è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.