 Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 26/5/2026 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 26/5/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 26/5/2026

Mar, 26/05/2026 - 12:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Forum del Turismo del Tigullio, nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini ha riunito alcune delle principali figure istituzionali e del mondo dell’informazione per riflettere sul rapporto tra politica, infrastrutture, media e trasformazione digitale.
Con gli interventi di Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, il confronto si è concentrato su uno dei temi più centrali del presente: come cambia la comunicazione nell’era dei social, dell’intelligenza artificiale e delle grandi trasformazioni infrastrutturali.
Dalle piattaforme social al ruolo del body language, fino alla necessità di raccontare le grandi opere e la trasformazione del Paese, emerge una visione chiara:
la comunicazione più efficace resta quella capace di creare connessione reale con le persone.
Anche in uno scenario dominato dalla velocità digitale.
In questo contesto, immagini, presenza diretta e autenticità continuano ad avere un peso decisivo. Perché la tecnologia accelera i messaggi. Ma è ancora il fattore umano a renderli credibili.
abr/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!