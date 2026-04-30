 Carburanti, Meloni "Taglio delle accise prorogato per tre settimane" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Carburanti, Meloni “Taglio delle accise prorogato per tre settimane”

ItalPress

Carburanti, Meloni “Taglio delle accise prorogato per tre settimane”

Gio, 30/04/2026 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei Ministri ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!