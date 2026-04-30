"Dammi i soldi", ma viene immobilizzato dai poliziotti | Rapina in tabaccheria ripresa in video - Tuttoggi.info

Con il volto coperto da un maglione, brandendo una chiave inglese, si è presentato in una tabaccheria di Trevi, intimando al titolare di dargli i soldi “per favore” e di aprirgli la cassa. Comando ripetuto ancora, prima di scoprirsi il viso. A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che lo hanno immobilizzato a terra. Il tutto ripreso dalla telecamera di sorveglianza del locale e dunque immortalato in un video.

La persona arrestata in flagranza, dopo un prolungato servizio di polizia giudiziaria, è un 53enne italiano – proveniente da fuori regione e gravato da numerosi precedenti, anche per rapine all’interno di esercizi commerciali – ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

I poliziotti sono pervenuti all’arresto a coronamento di un’importante attività investigativa che ha visto in campo sia gli uomini del Commissariato di Foligno che quelli della Squadra Mobile di Perugia, interessando tanto Foligno quanto i comuni limitrofi.

E’ sospettato anche di essere l’autore di rapine ai danni di farmacie e attività commerciali del Folignate compiuto negli ultimi giorni. Colpi che avevano indotto la Questura ad intensificare i servizi di controllo del territorio e di osservazione.

Mercoledì sera, poco dopo le 20, nel corso dell’attività, gli agenti hanno notato, nell’area compresa tra Foligno e Trevi, un’auto a bordo della quale vi era un uomo che ha immediatamente catturato la loro attenzione. Il conducente, infatti, alternava momenti di transito a velocità sostenuta ad altri in cui improvvisamente rallentava, come se volesse verificare la situazione all’interno di negozi che si stavano apprestando alla chiusura. Continuando a seguirlo, i poliziotti lo hanno infine visto raggiungere il territorio comunale di Trevi e parcheggiare nei pressi di una tabaccheria.

Accortisi del fatto che l’uomo, un attimo prima di entrare, si era coperto il volto con l’indumento, hanno compreso le sue intenzioni ed hanno fatto immediatamente irruzione in tabaccheria proprio nel momento in cui stava minacciando il cassiere mostrandogli una chiave in ferro svita bulloni.

A questo punto, il 53enne è stato immobilizzato e condotto presso il Commissariato di Foligno, dove, redatti gli atti di rito, è stato arrestato in flagranza per il reato di tentata rapina aggravata.

Su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Spoleto. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, stanno indagando al fine di accertare se si tratti dello stesso soggetto autore delle rapine realizzate negli ultimi giorni.