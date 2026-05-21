 Due giorni di gaming, tornei e fumetti con lo Spoleto Fantasy Play - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Due giorni di gaming, tornei e fumetti con lo Spoleto Fantasy Play

Redazione

Due giorni di gaming, tornei e fumetti con lo Spoleto Fantasy Play

Gio, 21/05/2026 - 09:21

Condividi su:

È tutto pronto per la prima edizione dello Spoleto Fantasy Play, il festival dedicato al mondo del gaming, del fantasy e della cultura pop che si terrà questo fine settimana (23 e 24 maggio). La prima edizione della manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore comunale al turismo Giovanni Angelini Paroli e dagli organizzatori Fedele Daidone e Michele Calai.

L’evento, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, si distingue per un format dinamico e diffuso che trasformerà il centro storico in una vera e propria arena a cielo aperto, dove partecipanti e visitatori potranno vivere due giornate all’insegna della competizione e dell’intrattenimento.

Spoleto Fantasy Play è un’iniziativa che apre un varco su di un target a cui la nostra città ed il nostro territorio non ha mai dedicato attenzione – ha dichiarato l’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli – Siamo grati a Fedele Daidone e a tutto lo staff di Games Time Italia per aver deciso di svolgere a Spoleto un evento che porterà gli appassionati di gaming, cosplay e giochi di ruolo ad animare gli spazi cittadini e di aver coinvolto nell’organizzazione anche i ragazzi della nostra Consulta Giovanile. Sono sicuro che la città accoglierà a braccia aperte tutti i partecipanti e auguro agli organizzatori di far sì che Spoleto Fantasy Play diventi un appuntamento fisso, negli anni a venire, del nostro palinsesto degli eventi”.

L’anima del festival è fortemente orientata alle competizioni, con un’offerta ampia e trasversale capace di coinvolgere pubblici diversi. Tra le principali attrazioni figurano i tornei che spaziano dai titoli sportivi e action come FC26, Call of Duty e Fortnite, ai tornei di carte collezionabili dedicati a universi come One Piece, Magic e Riftbound. A questi si affiancano competizioni più tradizionali e trasversali, come i tornei di Beyblade (in categorie senior e junior), scacchi e Subbuteo, a conferma della volontà di unire generazioni e passioni diverse.

Accanto alla componente competitiva, Spoleto Fantasy Play valorizza la creatività attraverso una serie di contest tematici. I partecipanti potranno mettersi alla prova nei giochi di ruolo cartacei, sia in presenza sia attraverso contest da remoto, con la possibilità di vedere il proprio progetto giocato durante il festival. Grande spazio anche al mondo del fumetto, con un laboratorio guidato da professionisti del settore e un concorso valutato da una giuria di alto livello presieduta da Enrique Breccia. Il pubblico potrà inoltre partecipare al contest cosplay, articolato tra gara tradizionale e contest fotografico ambientato nelle suggestive vie del borgo.

Sono uno spoletino di adozione, nato in Sicilia e da giovane ho sentito tanto parlare del Festival dei Due Mondi – ha spiegato Fedele DaidoneQuando sono arrivato a Spoleto e ho visto il racconto visivo lunghi i percorsi della mobilità, ho pensato che in questa città si potesse creare anche un evento dedicato al mondo del fantasy. Da quando siamo partiti con l’organizzazione devo dire che non c’è stato un artista, tra tutti quelli coinvolti, che non abbia apprezzato i tanti luoghi fantastici e meravigliosi che ospiteranno la manifestazione. Il nostro è un progetto molto ambizioso, perchési tratta di una manifestazione che non esiste in altre parti d’Italia”.

Ringrazio l’assessore Angelini Paroli ed il vicesindaco Chiodetti ed i rispettivi uffici per l’aiuto che ci hanno dato nella fase organizzativa. Abbiamo lavorato con la speranza e il desiderio di poter vivere una seconda edizione nel 2027 – ha aggiunto Michele Calai La Consulta Giovanile farà parte dello staff all’interno degli info point: sarà un festival che coinvolgerà attivamente tutta la città”.

Tra le esperienze più coinvolgenti spicca la caccia al tesoro a squadre in abiti medievali, pensata per animare le strade del centro storico, insieme a rievocazioni, dimostrazioni di tiro con l’arco e scherma medievale. A completare l’offerta, un mercato tematico con prodotti legati al mondo fantasy e gaming, aperto sia ai partecipanti sia ai visitatori. Durante le giornate dell’evento, il borgo sarà inoltre animato da spettacoli itineranti, tra cui la presenza dei personaggi di Guerre Stellari, e da performance artistiche nei locali del centro, creando un’atmosfera coinvolgente e continua.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Si ribalta col trattore a Montefalco, gravissimo 50enne

Foligno

Quintanella di Scafali, presentato il programma

Valnerina

Papa Leone “spera” in una visita a Cascia: l’auspicio da piazza San Pietro | VIDEO

in umbria

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Caccia al cinghiale in forma collettiva, approvata la riforma | Le novità e la scelta sui settori

Perugia

Perugia Flower Show – Mostra mercato piante rare e inconsuete

Spoleto

Due giorni di gaming, tornei e fumetti con lo Spoleto Fantasy Play

Spoleto

Frontale sulla Flaminia a Spoleto, almeno 3 feriti, uno soccorso da Nibbio | Foto e Video

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!