Palpeggia e insulta una donna per strada, altra denuncia per violenza sessuale - Tuttoggi.info

Avrebbe avvicinato una donna in piazza Grimana, a Perugia, palpeggiandola mentre le rivolgeva insulti, per poi dileguarsi. La donna ha subito chiamato il numero unico di emergenza, fornendo una descrizione del giovane.
Gli agenti della polizia di Stato, acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, hanno avviato le ricerche, individuando in poco tempo il presunto violentatore. Si tratta di un 30enne, cittadino albanese, gravato da precedenti di polizia e dalla misura della sorveglianza speciale.
La donna lo ha riconosciuto come l’autore della violenza. I poliziotti hanno effettuato ulteriori accertamenti, constatando che l’uomo era già stato denunciato per reati analoghi.
Per questi motivi, al termine degli atti di rito, i poliziotti lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale.