Violenza sessuale su due donne, di cui una minorenne | Fermato 30enne - Tuttoggi.info

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Violenza sessuale su due donne, di cui una minorenne | Fermato 30enne

Redazione

Violenza sessuale su due donne, di cui una minorenne | Fermato 30enne

Il 30enne albanese è ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale, uno in forma aggravata su due donne di cui una minorenne
Ven, 01/05/2026 - 18:27

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La Polizia di Perugia ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di un cittadino albanese di 30 anni gravato da precedenti di polizia e dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.. E’ ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale, uno anche in forma aggravata, nei confronti di due donne, di cui una minorenne. 

L’uomo è ritenuto responsabile anche della violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S.

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