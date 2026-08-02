Assisi, lunedì 3 agosto torna In cammino tra arte e fede: racconta San Francesco con gli affreschi di Giotto - Tuttoggi.info

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Assisi, lunedì 3 agosto torna In cammino tra arte e fede: racconta San Francesco con gli affreschi di Giotto

Redazione

Assisi, lunedì 3 agosto torna In cammino tra arte e fede: racconta San Francesco con gli affreschi di Giotto

Dom, 02/08/2026 - 15:46

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In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, nel contesto del Giubileo francescano e mentre cresce l’attesa per la seconda visita di Papa Leone XIV ad Assisi, lunedì 3 agosto alle ore 15.10 su Rai 3 andrà in onda una puntata speciale di “In cammino tra arte e fede”, il programma condotto da Padre Enzo Fortunato che accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti della spiritualità francescana, intrecciando arte, storia e cultura.

In questa occasione, Padre Enzo Fortunato, insieme a Costantino d’Orazio e a prestigiosi ospiti, tra cui il vescovo di Assisi Felice Accrocca, conduce gli spettatori in un itinerario inedito sulle tracce del Santo di Assisi.

La puntata, scritta da Paola Miletich e diretta da Marco Capasso, propone un racconto originale di 45 minuti in cui gli straordinari affreschi di Giotto dedicati alla vita di San Francesco diventano la chiave narrativa di un viaggio tra arte e realtà. Ogni immagine apre una porta sui luoghi autentici in cui gli episodi della vita del Santo si sono svolti, trasformando il capolavoro pittorico in un itinerario vivo che attraversa l’Umbria, la memoria francescana e i luoghi simbolo della sua vicenda umana e spirituale.

Dal gesto di umiltà che segna l’inizio della sua missione alla preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano, dalla radicale scelta di rinunciare ai beni paterni fino alla predicazione del Vangelo a ogni creatura, passando per le esperienze mistiche che hanno accompagnato il suo cammino e giungendo agli ultimi giorni della sua vita terrena, ogni tappa offre l’occasione per incontrare testimoni, studiosi e protagonisti del territorio. Ne emerge un racconto in continuo movimento, capace di intrecciare arte, storia, fede e paesaggio, restituendo tutta l’attualità del messaggio francescano.

Una narrazione coinvolgente che accompagna lo spettatore alla riscoperta dell’eredità spirituale e culturale di San Francesco, lasciando che siano le immagini di Giotto, i luoghi e le voci dei protagonisti a raccontare una storia che, a oltre otto secoli di distanza, continua a parlare al presente. Uno speciale che si inserisce in un momento di straordinario significato per la famiglia francescana e per la Chiesa universale, segnato dalle celebrazioni dell’VIII centenario e dall’attesa della visita del Santo Padre ad Assisi, evento destinato a richiamare l’attenzione del mondo sul messaggio di pace, fraternità e custodia del creato consegnato da Francesco.

L’appuntamento è per lunedì 3 agosto alle ore 15.10 su Rai 3 con lo speciale di “In cammino tra arte e fede”, un viaggio nel cuore del francescanesimo che unisce la potenza dell’arte alla forza della testimonianza, nel tempo delle celebrazioni dedicate al Santo di Assisi. Una Luce che continua da illuminare l’umanità in cerca di Pace.

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