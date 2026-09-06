 “Francesco” chiude la stagione di Monteluco, oggi in scena anche con un vero lupo. Il successo firmato Soldoni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Francesco” chiude la stagione di Monteluco, oggi in scena anche con un vero lupo. Il successo firmato Soldoni

Carlo Ceraso

“Francesco” chiude la stagione di Monteluco, oggi in scena anche con un vero lupo. Il successo firmato Soldoni

Dom, 06/09/2026 - 10:30

Condividi su:

Si terrà oggi, domenica 6 settembre, alle ore 17, nel bosco sacro di Monteluco di Spoleto, l’ultima rappresentazione della stagione estiva con lo spettacolo, a ingresso gratuito, di e con Stefano de Majo che celebra gli 800 anni dalla morte di Francesco, il Giullare di Dio. Una curiosità: nel corso della rappresentazione, entrerà in scena anche un vero lupo per meglio rappresentare il famoso incontro a Gubbio del Poverello con il lupo.

Ieri il folto pubblico ha preso parte al concerto, sempre al Bosco di Monteluco, “Sulle orme di Francesco” della banda musicale di Ferentillo e il corso di San Martino in Trignano che hanno eseguito alcuni brani dell’album “Infinitamente Piccolo” di Angelo Branduardi.

L’appuntamento odierno che non solo chiude l’impegnativa stagione estiva della Pro Loco, realizzata da Lucio Soldoni, ma celebra anche l’impegno di quest’ultimo che, dopo un lungo e faticoso periodo alla presidenza, ha deciso di lasciare il testimone al neopresidente Luca Capitani. Qui tutto l’articolo sull’evento CLICCA QUI

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

A Scopoli demoliti 5 prefabbricati del sisma ’97
Foligno

Sorpresa con hashish ed eroina nonostante obbligo di dimora, arrestata 23enne

Valnerina

Terni, sabato l’addio a Basem Mediouni

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

“Francesco” chiude la stagione di Monteluco, oggi in scena anche con un vero lupo. Il successo firmato Soldoni

Spoleto

A Spoleto torna LO SBARACCO in negozio: 4 giorni di shopping… e il nuovo Sconto Matto!

Spoleto

Oggi a Monteluco “Francesco, il Giullare di Dio”

Spoleto

Chi avvelena l’Unione dei Comuni? Squilla il telefono, l’assalto per la poltrona che nessuno vuole. E spunta mister assenze

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!