“Francesco” chiude la stagione di Monteluco, oggi in scena anche con un vero lupo. Il successo firmato Soldoni - Tuttoggi.info

Si terrà oggi, domenica 6 settembre, alle ore 17, nel bosco sacro di Monteluco di Spoleto, l’ultima rappresentazione della stagione estiva con lo spettacolo, a ingresso gratuito, di e con Stefano de Majo che celebra gli 800 anni dalla morte di Francesco, il Giullare di Dio. Una curiosità: nel corso della rappresentazione, entrerà in scena anche un vero lupo per meglio rappresentare il famoso incontro a Gubbio del Poverello con il lupo.
Ieri il folto pubblico ha preso parte al concerto, sempre al Bosco di Monteluco, “Sulle orme di Francesco” della banda musicale di Ferentillo e il corso di San Martino in Trignano che hanno eseguito alcuni brani dell’album “Infinitamente Piccolo” di Angelo Branduardi.
L’appuntamento odierno che non solo chiude l’impegnativa stagione estiva della Pro Loco, realizzata da Lucio Soldoni, ma celebra anche l’impegno di quest’ultimo che, dopo un lungo e faticoso periodo alla presidenza, ha deciso di lasciare il testimone al neopresidente Luca Capitani. Qui tutto l’articolo sull’evento CLICCA QUI