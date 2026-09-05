Darderi centra gli ottavi agli Us Open, Sweeny ko in tre set - Tuttoggi.info

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Darderi centra gli ottavi agli Us Open, Sweeny ko in tre set

ItalPress

Darderi centra gli ottavi agli Us Open, Sweeny ko in tre set

Dom, 06/09/2026 - 01:02

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Luciano Darderi accede agli ottavi dello Us Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeny (n.123 Atp) e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. 6-4 6-3 6-3, in due ore e 12 minuti di gioco, il punteggio in favore di Darderi, che si giocherà un posto nei quarti di finale con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Alejandro Tabilo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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