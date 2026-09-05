 Venezia, Pattinson "Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un'arma" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Venezia, Pattinson “Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un’arma”

ItalPress

Venezia, Pattinson “Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un’arma”

Sab, 05/09/2026 - 23:03

Condividi su:


VENEZIA (ITALPRESS) – È il giorno di Primetime, il film di Lance Oppenheim in concorso a Venezia 83, con Robert Pattinson protagonista insieme a Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers. Ambientato nel 2006, il film segue Chris Hansen, il conduttore di To Catch a Predator, deciso a fare la storia della televisione. Oppenheim ricostruisce il mondo del programma e il meccanismo attraverso cui l’indignazione morale si trasforma in spettacolo, mettendo in tensione giornalismo, intrattenimento e spettacolarizzazione della realtà. Alla conferenza stampa, Pattinson ha raccontato il lungo percorso che lo ha portato a interpretare Hansen, “C’è qualcosa in Chris Hansen che non puoi fare a meno di imitare. Eravamo tutti e quattro seduti intorno a un tavolo, a imitarlo e a fare le nostre versioni di lui, cercando di capire cosa potesse funzionare meglio e quali fossero i momenti più cinematografici. Poi è arrivata una versione della sceneggiatura con questo elemento quasi soprannaturale, e ho pensato che fosse davvero geniale e completamente inaspettato. A quel punto ho trovato il ruolo irresistibile”. L’attore ha parlato anche della riflessione sulla morale che attraversa il film: “Puoi convincerti di qualcosa e poi trasformarla in un’arma. Penso che, in molti casi, sia quello che fanno le persone con le favole morali: possono cambiare a seconda di come le guardi. Se riesci a concentrarti su un aspetto nel modo giusto, puoi trasformarle in qualcosa di diverso.”

xr7/col5/azn
(Video di Federica Polidoro)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!