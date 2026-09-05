La mostra "Tracce di F. - Appunti sulla vita di Francesco d'Assisi" di Franco Fortunato arriva ad Assisi nelle sale del Museo del Tesoro della Basilica. - Tuttoggi.info

Venerdì 11 settembre 2026, all’interno della sala Perkins del Museo del Tesoro del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, verrà inaugurata la mostra “Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi”, importante ciclo pittorico realizzato dal Maestro Franco Fortunato.

L’esposizione all’interno del Sacro Convento di Assisi, nell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo, rappresenta la naturale prosecuzione del viaggio di questo affascinante corpus di opere, già presentato in occasione dell’anno giubilare del 2025 negli spazi espositivi della Cancelleria Vaticana in Roma.

Il significativo appuntamento si svolge nell’ambito degli eventi patrocinati dalla manifestazione “San Francesco 1226-2026. Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi”.

I dipinti sono il frutto di una grande indagine storica realizzata attraverso lo studio delle biografie esistenti e in particolare di quella scritta da Tommaso da Celano. Come sempre accade nel lavoro dell’artista romano, non sono mancati l’impegno e l’approfondimento con cui il Maestro ha selezionato momenti ed episodi tra i più significativi della vita dell’assisiate per trasformarli, con il filtro della sua ben nota ricerca in grado di contaminare la lezione dei grandi Maestri del passato con un’iconica capacità d’invenzione, in una serie di opere in grado di porre lo spettatore davanti a un’entusiasmante esperienza estetica e conoscitiva.

Franco Fortunato ha composto così un altro grande affresco contemporaneo per tracciare il profilo di un personaggio storico rivoluzionario che, richiamandosi ai principi dettati dal Vangelo, attraverso una regola e soprattutto con i suoi comportamenti e la sua disciplina, indica come fondamentali il rispetto della natura e delle creature che la abitano, la visione di fratellanza con gli altri uomini, la non necessità di lussi e ricchezze, anteponendo alla ricerca di questi quella della pace e della comprensione, facendosi portatore di un messaggio ancora attualissimo a distanza di ottocento anni dalla morte.

La mostra, curata da Francesco Ciaffi e da Studio Franco Fortunato, è organizzata dalla Galleria Edarcom Europa ed è accompagnata da un catalogo edito da De Luca Editori d’Arte con un importante saggio del Prof. Giovanni Mazzini. Inoltre è arricchita da un innovativo cortometraggio con la regia di Valentina Grossi e le musiche di Rudi Beinroth, prodotto da CUT& Editing & More.

Il progetto nelle parole dell’Artista

Il progetto si sviluppa con una immersione temporale nel periodo di tempo in sui si svolge la parabola di Francesco d’Assisi, compreso fra la sua giovanile conversione e la sua morte nel 1226. Un percorso a ritroso sulle tracce di un personaggio la cui fama ed il cui esempio si diffondono rapidamente in Europa ed in Nordafrica.

La ricostruzione si basa principalmente sulla testimonianza di Tommaso da Celano, ma non solo, il più possibile limitatamente alla cronaca, escludendo quasi totalmente ogni evento di natura miracolistica.

E’ mio abituale schema di lavoro quello di ricostruire eventi e personaggi tramite la raccolta di dati, fatti e testimonianze per arrivare insieme allo spettatore alla composizione del quadro. Qui “F.” è il personaggio prima della sua beatificazione, mentre la sua luce si diffonde nel mondo dei vivi del XIII secolo attraversato da molte pulsioni, prima ancora che gli venga assegnato il suo posto nell’eternità, l’Uomo d’Oro cantato da Dante Alighieri.

Nello sviluppo del lavoro ho compiuto vari salti nel presente per analogie di temi che furono cari a Francesco e che sono tuttora vivi e presenti, da quello della tolleranza a quello dell’accoglienza, a quello del rispetto e della salvaguardia della natura della quale siamo parte.

Franco Fortunato





Scheda tecnica:

Artista: Franco Fortunato

Mostra: Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi

Conferenza stampa: Venerdì 11 settembre ore 11:00 – Sala Stampa del Sacro Convento con presentazione del Prof. Giovanni Mazzini

Inaugurazione: Venerdì 11 settembre ore 16:00 alla presenza dell’Artista

Durata: 11 settembre – 11 novembre 2026

Spazio: Museo del Tesoro – Sala Perkins – Sacro Convento di San Francesco in Assisi

Indirizzo: Piazza Inferiore di San Francesco 2, Assisi (PG)

Orario: da martedì a domenica ore 10.00-18.00

Ingresso: gratuito

Catalogo: De Luca Editori d’Arte

Film: Cut& Editing and More

Organizzazione: Galleria Edarcom Europa

Patrocinio: Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi

Informazioni: tel. 06 7802620 – www.edarcom.it – www.francofortunato.com

Luogo: Basilica di San Francesco d’Assisi, Museo del Tesoro, Sala Perkins, Piazza Inferiore di San Francesco, Assisi (PG), 2