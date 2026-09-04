"Ragazzi, Dio ci ha dato una vita: vogliamole bene" | I funerali di Samu e Leo (immagini) - Tuttoggi.info

E’ stato un altro giorno di dolore per la comunità perugina e in particolare di San Martino in Campo, ma anche di invito alla riflessione sul valore della vita e quindi sull’importanza di preservarla. Nel campo sportivo del paese che ha perso due giovanissime vite è stato dato l’ultimo saluto a Samuele Morettini e Leonardo Bertino, i due giovanissimi vittime del terribile incidente avvenuto sulla Marscianese, poco prima dello svincolo per Sant’Enea.

Tanti amici hanno indossato le maglie su cui è stata stampata una foto di Samu e Leo che si abbracciano. “Due anime, un solo viaggio. Vivete per sempre nei nostri cuori” è il messaggio che accompagna l’immagine, con la firma “i vostri amici”.

E alcuni di quegli amici che hanno condiviso tanti momenti importanti di una vita terminata purtroppo troppo presto hanno avuto la forza di parlare al microfono, con la voce rotta dalla commozione, per esprimere il dolore, ma soprattutto l’amore che li legherà per sempre a Samu e Leo.

Amici che hanno partecipato alla cerimonia funebre dall’interno del campo di calcio, per restare più vicini a Samu e Leo, fino al loro ultimo viaggio. In tanti hanno poi assistito in un commosso silenzio dalla tribuna alla funzione funebre. Una comunità che si è stretta intorno a due famiglie che hanno vissuto la tragedia più grande. E proprio un papà che ha già vissuto lo stesso dramma dei genitori di Samuele e Leonardo, ha rivolto un appello ai giovani: “Ragazzi, Dio ci ha dato una vita: vogliamole bene”.

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Le parole della governatrice Proietti

Presenti anche le istituzioni.

“Ho voluto essere qui oggi – ha detto la presidente Proietti – per esprimere personalmente la vicinanza della Regione Umbria alle famiglie di Samuele e Leonardo e a tutta la comunità di San Martino in Colle. Davanti alla morte di due ragazzi così giovani le parole devono lasciare spazio prima di tutto al rispetto per il dolore delle loro famiglie e delle tante persone che hanno voluto loro bene”.

“Ho voluto essere qui oggi – le parole della presidente della Regione, Stefania Proietti – per esprimere personalmente la vicinanza della Regione Umbria alle famiglie di Samuele e Leonardo e a tutta la comunità di San Martino in Colle. Davanti alla morte di due ragazzi così giovani le parole devono lasciare spazio prima di tutto al rispetto per il dolore delle loro famiglie e delle tante persone che hanno voluto loro bene”.

“Questa mattina – ha proseguito – abbiamo visto una comunità profondamente colpita, con tantissimi giovani, amici e compagni addolorati che hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto a Samuele e Leonardo. A loro va un pensiero particolare e un grande abbraccio perché si trovano ad affrontare una perdita difficile da comprendere e da accettare”.

“Accanto alla vicinanza e al cordoglio – ha aggiunto la presidente – noi istituzioni abbiamo il dovere di rafforzare il lavoro di prevenzione, a partire dalla formazione e dall’educazione alla sicurezza stradale, soprattutto nei confronti dei più giovani. È un impegno che deve coinvolgere tutti, istituzioni, scuole, famiglie e tutti i soggetti che possono contribuire a costruire una maggiore consapevolezza dei comportamenti sulla strada”.